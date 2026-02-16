Η Γροιλανδία βίωσε έναν Ιανουάριο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον στο παρελθόν, αφήνοντας άναυδους τους μετεωρολόγους. Στο Νουούκ, την καρδιά του νησιού, η μέση θερμοκρασία άγγιξε τους 0,1°C, σημειώνοντας μια ασύλληπτη απόκλιση 7,8 βαθμών από τα φυσιολογικά επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

Πρόκειται για μια ανατροπή που «γκρέμισε» το στοιχειωμένο ρεκόρ του 1917. Όπως ανακοίνωσε επίσημα το Δανικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο (DMI), η θερμότερη ημέρα του μήνα είδε τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 11,3°C, μια τιμή που παραπέμπει περισσότερο σε μεσογειακή άνοιξη παρά σε αρκτικό χειμώνα.

«Κάτι αλλάζει»: Η ακτινογραφία μιας θερμικής εισβολής

Το φαινόμενο δεν ήταν μια μεμονωμένη αναλαμπή του καιρού, αλλά μια παρατεταμένη «θερμή επίθεση» που σάρωσε τη δυτική ακτή σε μια έκταση 2.000 χιλιομέτρων. Στην περιοχή Ιλούλισατ, οι κάτοικοι είδαν τη θερμοκρασία να εκτοξεύεται 11 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο, καταρρίπτοντας το ιστορικό υψηλό που κρατούσε από το 1929.

«Είναι μια σαφής ένδειξη ότι κάτι αλλάζει», προειδοποιεί ο Μάρτιν Όλεσεν, ερευνητής κλίματος στο DMI. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διάρκεια αυτής της ζέστης σε τόσο μεγάλη γεωγραφική κλίμακα αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της κλιματικής μετατόπισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η Αρκτική «φλέγεται» τέσσερις φορές ταχύτερα

Η δραματική αυτή αύξηση στη Γροιλανδία έρχεται να επιβεβαιώσει τις πιο σκοτεινές προβλέψεις της επιστήμης. Ενώ ο υπόλοιπος πλανήτης αντιμετωπίζει σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η Αρκτική φαίνεται να «τρέχει» με τετραπλάσια ταχύτητα.

Όπως έχει ήδη καταγραφεί σε μελέτες του περιοδικού Nature, η περιοχή θερμαίνεται με ρυθμούς που δεν έχουν προηγούμενο από το 1979. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε μια νέα πραγματικότητα: τα ρεκόρ ζέστης γίνονται ο κανόνας, ενώ οι ακραίες ψυχρές εισβολές σπανίζουν όλο και περισσότερο, αλλάζοντας ριζικά τον χάρτη του βορρά όπως τον γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.