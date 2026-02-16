Στο προηγούμενο επεισόδιο (Πέμπτη 5/2), ο Παναγιώτης Καλημέρης ήταν αυτός που αποχώρησε από το MasterChef 10, φέρνοντας ανατροπές στις ισορροπίες των μπριγάδων. Απόψε, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, στο MasterChef 10 ξεκινά μια νέα θεματική εβδομάδα, αφιερωμένη στα υλικά που προέρχονται από ό,τι ζει, φυτρώνει, καλλιεργείται και αντλείται από το έδαφος. Μια εβδομάδα γεμάτη δημιουργικότητα, έμπνευση και απαιτητικές δοκιμασίες, όπου όλα παίζονται.

Για την Κόκκινη μπριγάδα η εβδομάδα αρχίζει με τη δοκιμασία του Mystery Box, στην οποία πρωταγωνιστούν, για ακόμη μία φορά, οι μαγειρικές μονομαχίες! Οι διαγωνιζόμενοι θα μαγειρέψουν σε ζευγάρια, ένας εναντίον ενός και από κάθε ζευγάρι θα προκύπτει ένας νικητής και ένας ηττημένος.

Ο Πάνος Τελάλης, ως αρχηγός της Κόκκινης μπριγάδας, θα είναι αυτός που θα ορίσει όλα τα ζευγάρια, καθώς και ποιο μέλος της μπριγάδας του δεν θα μαγειρέψει. Ο παίκτης ή η παίκτρια που θα μείνει εκτός της διαδικασίας, δεν θα μπορεί να διεκδικήσει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ, αλλά θα είναι ασφαλής, αφού δεν θα κινδυνεύει να αναδειχθεί υποψήφιος για αποχώρηση. Ασφαλείς θα είναι και οι έξι νικητές των μονομαχιών. Αντίθετα, οι έξι ηττημένοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της αποχώρησης, καθώς στο τέλος της βραδιάς δύο από αυτούς θα αναδειχθούν υποψήφιοι.

Καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι ο νικητής του MasterChef 9, Νέστορας Νέστορας.

Πώς θα εξελιχθούν οι αποψινές μαγειρικές δοκιμασίες και ποιοι θα είναι, στο τέλος της βραδιάς, οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση από την Κόκκινη μπριγάδα;

