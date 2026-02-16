Η DIS ανακοινώνει την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με τη Lavipharm, για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου έργου Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management, στο πλαίσιο του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρησιακών της λειτουργιών.

Το έργο βασίζεται στο Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management και καλύπτει κρίσιμες λειτουργικές περιοχές όπως Finance, Warehouse Management (WMS), Planning, Production, Procurement και Sales, καθώς και διαδικασίες Quality Control. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας, cloud-based εφοδιαστικής αλυσίδας, πλήρως ευθυγραμμισμένης με τις αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις του φαρμακευτικού κλάδου.

Η Lavipharm, με ιστορία 115 ετών, αποτελεί έναν από τους πλέον ισχυρούς και αναγνωρισμένους ελληνικούς φαρμακευτικούς οργανισμούς, με παρουσία στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή συνταγογραφούμενων και μη συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων. Με ισχυρή τεχνογνωσία στα Διαδερμικά Συστήματα Χορήγησης Φαρμάκων και ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής 8.000 τ.μ. στην Παιανία Αττικής, δραστηριοποιείται σε αγορές της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας. Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995, η Lavipharm επιβεβαιώνει διαχρονικά τη σταθερή της αναπτυξιακή πορεία, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος, τη δυναμική και τη στρατηγική σημασία της επιλογής της DIS ως τεχνολογικού συνεργάτη για τον ψηφιακό της μετασχηματισμό.

Κύρια επιχειρησιακά οφέλη του έργου

Η υλοποίηση του Microsoft Dynamics 365 F&SCM θα προσφέρει στη Lavipharm:

• End-to-end ορατότητα σε αποθέματα, παραγωγή και ποιότητα, σε πραγματικό χρόνο

• Πλήρη ιχνηλασιμότητα παρτίδων από την πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν

• Ενίσχυση κανονιστικής συμμόρφωσης (GMP / GDP) και μείωση λειτουργικού ρίσκου με ενσωματωμένες διαδικασίες Quality Control, Lot Release και Quality Certificates’ Digital Signatures

• Βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω ενοποιημένων διαδικασιών Planning, Production και WMS

• Πλούσιο και αναλυτικό Reporting για όλες τις δραστηριότητές της

• Επιχειρησιακή αξιοποίηση των εκτεταμένων δυνατοτήτων AI της πλατφόρμας

Δήλωση DIS

Ο κ. Πάνος Κυριακόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της DIS, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με τη Lavipharm αποτελεί ένα έργο αναφοράς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της φαρμακευτικής εφοδιαστικής αλυσίδας και επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας εστίαση σε έργα υψηλής επιχειρησιακής αξίας με το Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations.»

Δήλωση Lavipharm

Ο κ. Παναγιώτης Γιαννουλέας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Lavipharm, ανέφερε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Lavipharm αποτελεί στρατηγική επένδυση για το μέλλον της εταιρείας καθώς και για τον τρόπο που λειτουργούμε και αναπτυσσόμαστε διεθνώς. Η υλοποίηση του Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management με τη DIS αποτελεί κομβικό βήμα, καθώς θα ενισχύσει ουσιαστικά την επιχειρησιακή μας αποτελεσματικότητα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.»

Η επιλογή της DIS για την υλοποίηση ενός τόσο εκτεταμένου και επιχειρησιακά κρίσιμου έργου επιβεβαιώνει την εξειδίκευσή της σε σύνθετα cloud ERP και Supply Chain έργα υψηλών απαιτήσεων στον φαρμακευτικό κλάδο.