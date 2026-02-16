Τη θέση ότι τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας πραγματοποιούν κανονικά αμβλώσεις με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο διατυπώνει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ, επισημαίνοντας ότι στα νοσοκομεία «σεβόμαστε την επιλογή της γυναίκας».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στα νοσοκομεία «εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις για τις αμβλώσεις εγκύων γυναικών».

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι εάν δεν συντρέχει ιατρικός λόγος διακοπής της κύησης, μια γυναίκα μπορεί ιδία βουλήσει έως τη 12η εβδομάδα να διακόψει την κύηση με βάση το άρθρο 304 του Ποινικού Κώδικα.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ένας γιατρός μπορεί να αρνηθεί να εφαρμόσει ή να συμπράξει στη διαδικασία τεχνητής διακοπής της κύησης, εκτός εάν υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της υγείας της, σύμφωνα με το άρθρο 31 του νόμου 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας».

Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι τα νοσοκομεία που διαθέτουν οργανωμένες μαιευτικές και γυναικολογικές κλινικές, καθώς και αναισθησιολογικά τμήματα, πραγματοποιούν αμβλώσεις, σεβόμενα τα προσωπικά δεδομένα των γυναικών που διακόπτουν την κύηση.

Όπως επισημαίνεται, στις χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται για διακοπή κύησης, σε πολλές περιπτώσεις οι πράξεις προσδιορίζονται με ευρύτερη αιτιολογία, προς σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των γυναικών. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι αδύνατον να υπάρξουν στατιστικά στοιχεία.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για μεμονωμένες περιπτώσεις γιατρών που δεν συμμετέχουν νόμιμα στις αμβλώσεις. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι οι γυναίκες που επιθυμούν διακοπή της κύησης εξυπηρετούνται από άλλους γιατρούς του ίδιου ή όμορου νοσοκομείου.

Η ΠΟΕΔΗΝ χαρακτηρίζει «στατιστικό λάθος» τη συμπερίληψη νοσοκομείων σε έρευνες για άρνηση στις αμβλώσεις, όταν αυτά δεν διαθέτουν κανέναν ή διαθέτουν μόνο έναν γυναικολόγο, καθώς και όταν δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό αναισθησιολόγων.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: Ένας ή δύο γυναικολόγοι ή αναισθησιολόγοι σε νοσοκομεία που εφημερεύουν κάθε ημέρα τι να προλάβουν να κάνουν;.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε έρευνα σήμερα σε πάρα πολλά νοσοκομεία της χώρας.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι σαφώς και υπάρχουν μεμονωμένοι γιατροί που αρνούνται, όμως τα νοσοκομεία πραγματοποιούν αμβλώσεις κανονικά με βάση το νόμο, προσθέτοντας ότι ελάχιστα εκ των μικρών νοσοκομείων της περιφέρειας αδυνατούν.

Ως παραδείγματα αναφέρονται το νοσοκομείο της Αμαλιάδας, το οποίο, όπως σημειώνεται, δεν διαθέτει κανέναν γυναικολόγο, καθώς και το νοσοκομείο της Νάξου, που διαθέτει μόνο έναν γυναικολόγο και έναν αναισθησιολόγο.

Τέλος, η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι εφόσον υπάρχει κάποιο νοσοκομείο με οργανωμένο γυναικολογικό και αναισθησιολογικό τμήμα που δεν πραγματοποιεί αμβλώσεις, αυτό θα πρέπει με εντολή της διοίκησης άμεσα να λυθεί.

Η ανακοίνωση καταλήγει τονίζοντας ότι η γυναίκα έχει το δικαίωμα της επιλογής και εμείς οι υγειονομικοί στα νοσοκομεία αυτό το σεβόμαστε.