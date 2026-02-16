Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 στην επαρχία Ζονγκουλντάκ (παράφραση της βυζαντινής Σανδαράκης) στην Τουρκία, στα παράλια του Ευξείνου Πόντου, όταν σημειώθηκε κατάρρευση σε ιδιωτικό ορυχείο άνθρακα στην κωμόπολη Γκελίκ.

Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες αναφορές που αναμεταδίδονται από τουρκικά πρακτορεία και το TRT Haber, τρεις εργάτες εγκλωβίστηκαν και ο ένας ανασύρθηκε τραυματισμένος, με την επιχείρηση διάσωσης να συνεχίζεται για τους υπόλοιπους.

Στο ορυχείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της AFAD, υγειονομικές ομάδες, αστυνομία και χωροφυλακή, μαζί με τις ειδικές ομάδες διάσωσης της Τουρκικής Εταιρείας Λιθάνθρακα (TTK Tahlisiye), που θεωρούνται οι πιο έμπειρες σε επιχειρήσεις υπόγειας διάσωσης.

Τουρκία: πώς εξελίχθηκε η επιχείρηση στο ορυχείο

Οι πιο συγκεκριμένες πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν σε τουρκικά τοπικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι το ορυχείο ανήκει στην εταιρεία «Bektaşlar» και ότι ο πρώτος εργάτης που βγήκε από το υπέδαφος είναι ο Ισμέτ Καμπούκ. Το ρεπορτάζ της İHA αναφέρει ότι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Atatürk Devlet Hastanesi» και ότι η κατάστασή του κρίνεται καλή, με τους διασώστες να συνεχίζουν την προώθηση μέσα στις στοές προς το σημείο όπου εκτιμάται ότι βρίσκονται οι άλλοι δύο.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, οι δύο εργαζόμενοι που παραμένουν εγκλωβισμένοι κατονομάζονται ως Βεϊσέλ Ορουτσόγλου (46) και Ζιγιά Κιρέτ (60).

Σε αρκετές καταγραφές τονίζεται και η εικόνα έξω από την είσοδο του ορυχείου, με συγγενείς και συναδέλφους να περιμένουν νέα, την ώρα που οι ομάδες διάσωσης δουλεύουν σε βάρδιες.

Τουρκία: τι λένε οι αρχές για το ορυχείο και τι μένει άγνωστο

Μέχρι το απόγευμα της 16ης Φεβρουαρίου 2026, η αιτία της κατάρρευσης περιγράφεται ως «μη προσδιορισμένη» από τα μεγάλα τουρκικά μέσα που αναμεταδίδουν τις πληροφορίες των πρακτορείων, χωρίς επίσημο τεχνικό πόρισμα.

Υπήρξε, ωστόσο, σύγχυση στις πρώτες ώρες για τον αριθμό των εγκλωβισμένων. Ορισμένα τοπικά ρεπορτάζ και δηλώσεις που αποδίδονται σε τοπικούς παράγοντες έκαναν λόγο για πιθανότητα να βρίσκονται τέσσερα άτομα στο υπέδαφος, την ώρα που οι αναφορές πρακτορείων και κρατικών μέσων μιλούσαν για τρεις.

Ο δήμαρχος Γκελίκ, Μπουρχάν Σεζγκίν, εμφανίστηκε σε ζωντανή μετάδοση στην Τουρκία και ανέφερε: «Φτάσαμε σε 1 άτομο. Οι εργασίες διάσωσης συνεχίζονται.», προσθέτοντας σε άλλη αποτίμηση που αναμεταδόθηκε πως «το σύστημα εξαερισμού λειτουργεί και δεν υπάρχει πρόβλημα με το οξυγόνο», με το κρίσιμο σημείο να είναι η ασφαλής διέλευση από το τμήμα της στοάς που έχει καταρρεύσει.

Σε τηλεοπτική κάλυψη, μηχανικός ορυχείων και ειδικός Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία περιέγραψε ως «κλειδί» τον εξαερισμό και τα συστήματα εντοπισμού προσωπικού που χρησιμοποιούνται σε μεταγενέστερα χρόνια στα τουρκικά ορυχεία, επισημαίνοντας ότι αυτά μπορούν να επιταχύνουν τον εντοπισμό και την προσέγγιση των εγκλωβισμένων, χωρίς ωστόσο να αποτελεί αυτό επίσημη ανακοίνωση για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Το βέβαιο, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα επιβεβαιωμένα στοιχεία, είναι ότι η επιχείρηση διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη, με τις ομάδες να προσπαθούν να ανοίξουν ασφαλή «διάδρομο» μέσα στις στοές, ενώ οι νεότερες ενημερώσεις αναμένονται από τις αρμόδιες αρχές και τα σωστικά συνεργεία.