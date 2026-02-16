Στην υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία «Tηλεοπτικά Κτίρια» με αντικείμενο την εκτέλεση-κατασκευή της ανέγερσης των νέων γραφείων του ΑΝΤ1 προχώρησε η ΕΚΤΕΡ, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, η σύμβαση αφορά στο έργο «β’ αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 2/2012 οικοδομικής άδειας ανέγερσης πενταόροφου κτηρίου γραφείων και στούντιο παραγωγής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων με δυο υπόγεια, με τροποποίηση μελετών, αλλαγή όψεων & Φ.Ο».

Με την υπογραφή της σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ (αμιγώς ή μέσω της συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 167 εκατ. ευρώ.