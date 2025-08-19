Αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα αναμένεται να έρθουν χιλιάδες οδηγοί οι οποίοι είτε έχουν ανασφάλιστα οχήματα είτε δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, είτε έχει διαπιστωθεί ότι έχουν υποπέσει σε άλλες παραβάσεις.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μέχρι στιγμής στοιχεία έχουν εντοπιστεί 350.000 ιδιοκτήτες με παραβάσεις, 150.000 οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ και 90.000 με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

«Ήδη έχουν τρέξει κάποιες διασταυρώσεις και έλεγχοι από στοιχεία που έχουν τόσο ιδιωτικοί φορείς, όπως είναι το ΚΤΕΟ, οι ασφαλιστικές εταιρείες, όσο και δημόσιοι φορείς όπως είναι το υπουργείο Μεταφορών, η ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων» επεσήμανε μιλώντας το πρωί της Τρίτης 19/8 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η φοροτεχνικός Σάντρα Γεράγγελου.

«Έχουν εντοπιστεί 450.000 οδηγοί οι οποίοι μέσα στις επόμενες ημέρες θα λάβουν ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους.

Οι εκκρεμότητες αυτές είτε αφορούν κάποιο ανασφάλιστο όχημα – και ο αριθμός είναι τεράστιος όσον αφορά τα ανασφάλιστα οχήματα, έχουν εντοπιστεί 300.000 ανασφάλιστα οχήματα – και από εκεί και πέρα 150.000 οδηγοί είτε δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας τους είτε δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα τα οποία προβλέπονται:

250 ευρώ έως 1.000 ευρώ για τα ανασφάλιστα οχήματα

400 ευρώ χωρίς έλεγχο ΚΤΕΟ

Διπλάσια τέλη κυκλοφορίας

«Σε αυτούς τους οδηγούς θα δοθεί μία τρίμηνη προθεσμία προκειμένου να τακτοποιήσουν όλες αυτές τις εκκρεμότητες, θα “τρέξει” ένας δεύτερος έλεγχος και διασταυρώσεις να δουν ποιοι από αυτούς συμμορφώθηκαν, όσοι δεν συμμορφώθηκαν θα είναι αντιμέτωποι με βαρύτατα πρόστιμα» δήλωσε επίσης η φοροτεχνικός Σάντρα Γεράγγελου.