Τη ζωή του εν ώρα εργασίας έχασε το βράδυ της Δευτέρας 18/8 στο έργο της αντλησιοταμίευσης στην Αλευράδα Αμφιλοχίας, ένας χειριστής μηχανήματος.

Όπως επισημαίνει το e-maistros.gr ο άνδρας ήταν κάτοικος περιοχής του Αγρινίου περίπου 40 ετών, εκτελούσε καθήκοντα στη δεύτερη βάρδια, χειριζόμενος οδοστρωτήρα κοντά στο υπό κατασκευή φράγμα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το βαρύ μηχάνημα ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας με ειδικό εξοπλισμό για τον απεγκλωβισμό του εργαζόμενου.