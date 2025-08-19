Ο Ισμαέλ «Μάγιο» Σαμπάδα, ο διαβόητος Μεξικανός βαρόνος ναρκωτικών και συνιδρυτής του πανίσχυρου καρτέλ Σιναλόα μαζί με τον Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, αποφάσισε να δηλώσει ένοχος ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης. Η απόφαση αποκαλύφθηκε μέσα από δικόγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Η προκαταρκτική ακρόαση, που είχε προγραμματιστεί για τις 25 Αυγούστου ενόψει της δίκης, μετατράπηκε πλέον σε διαδικασία επίσημης ομολογίας ενοχής, σύμφωνα με διαταγή του ομοσπονδιακού δικαστή της Νέας Υόρκης, Μπράιαν Κόγκαν, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του Σαμπάδα.

Μέχρι σήμερα ο 77χρονος «Μάγιο» επέμενε να δηλώνει αθώος αφού του απαγγέλθηκαν 17 κατηγορίες από την αμερικανική δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων για φόνους, εμπορία όπλων και διακίνηση ναρκωτικών. Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής σε ποια αδικήματα αποφάσισε να ομολογήσει την ενοχή του.

Ως ένας από τους πιο διαβόητους καταζητούμενους στις ΗΠΑ, ο Σαμπάδα αναμένεται με αυτόν τον τρόπο να αποφύγει τη δίκη και να οδηγηθεί κατευθείαν στην έκτιση ποινής, η διάρκεια της οποίας θα αποφασιστεί αργότερα.

Στην αρχή του μήνα, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν πως αποφάσισαν να μη ζητήσουν την επιβολή της θανατικής ποινής στον βαρόνο των ναρκωτικών.

Ο ίδιος απαιτούσε να επαναπατριστεί, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις συνθήκες της σύλληψής και της κράτησής του, αίτημα που απορρίφθηκε.

Ο πρώην συνεργός του ακόμη γνωστότερου βαρόνου των ναρκωτικών Χοακίν Γκουσμάν, ή «Ελ Τσάπο», καταγγέλλει πως τον απήγαγε ένας από τους γιους αυτού του τελευταίου και τον μετέφερε παρά τη θέλησή του με ιδιωτικό αεροσκάφος στις ΗΠΑ, για να τον παραδώσει στις Αρχές τον Ιούλιο του 2024, αφήνοντας να εννοηθεί πως προϋπήρχε συμφωνία γι’ αυτό, κάτι που αρνούνται οι αμερικανικές αρχές.

Μετά τη σύλληψή του, ξέσπασαν σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε δύο φράξιες του ισχυρού καρτέλ –αυτήν που ορκίζεται πίστη στους «Τσαπίτος», τέσσερις γιους του Χοακίν Γκουσμάν, κι αυτήν που ορκίζεται πίστη στον Ισμαέλ Σαμπάδα–, με εκατοντάδες νεκρούς κι εξαφανισθέντες.

Ο «Τσάπο» συνεχίζει να εκτίει την ποινή ισόβιας κάθειρξης που του επιβλήθηκε από την αμερικανική δικαιοσύνη. Δύο από τους γιους του κρατούνται επίσης από τις Αρχές των ΗΠΑ. Ο ένας, ο Οβίδιο Γκουσμάν, ή «Ελ Ρατόν», έκλεισε συμφωνία με τις αμερικανικές αρχές ομολογώντας την ενοχή του σε κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ