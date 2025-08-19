Κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά μηνών, οι ηγέτες του δυτικού κόσμου παρακολούθησαν ένα εντατικό μάθημα «Τραμπολογίας», γράφει σε ανάλυσή του για τους New York Times ο ανταποκριτής τους στην Ουάσινγκτον, Σον Μακρίς. Ένας-ένας, οι πρόεδροι και οι πρωθυπουργοί των ευρωπαϊκών χωρών ταξίδεψαν στην Ουάσινγκτον, μαθαίνοντας κάθε είδους μαθήματα για το πώς να χειριστούν καλύτερα τον δύσκολο άνδρα που κάθεται πίσω από το μεγάλο γραφείο στο χρυσό δωμάτιο σε σχήμα οβάλ.

«Τη Δευτέρα, όλη η τάξη εμφανίστηκε στο Λευκό Οίκο. Είχε έρθει η ώρα να εφαρμόσουν όσα είχαν μάθει. Και ήταν ο Ουκρανός ηγέτης, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που φαινόταν να έχει μάθει τα περισσότερα από την τελευταία του επίσκεψη, όταν τον χλεύασαν επειδή δεν φορούσε κοστούμι, τον θεώρησαν ανεπαρκώς ευγενικό και τελικά τον έδιωξαν», γράφει το δημοσίευμα και συνεχίζει:

Αυτή τη φορά εμφανίστηκε στη συνάντησή του στο Οβάλ Γραφείο με μια πιο επίσημη εμφάνιση, ένα παιχνιδιάρικο χιούμορ και μια επιστολή για την πρώτη κυρία.

«Δεν το πιστεύω», είπε ο Τραμπ καθώς κοίταζε τον Ζελένσκι από πάνω μέχρι κάτω, εκτιμώντας τη νέα του μαύρη ενδυμασία. «Μου αρέσει πολύ. Κοίτα τον εαυτό σου».

Στο Οβάλ Γραφείο, ο Ζελένσκι συνάντησε ξανά τον Μπράιαν Γκλεν, τον δεξιό δημοσιογράφο που είχε επικρίνει τον Ζελένσκι για την ενδυμασία του την τελευταία φορά που βρέθηκε στο Οβάλ Γραφείο. Ο Γκλεν είπε στον Ζελένσκι ότι τώρα «φαίνεται υπέροχος». Ο Ζελένσκι απάντησε: «Φοράς το ίδιο κοστούμι. Βλέπεις, εγώ άλλαξα, εσύ όχι». Όλοι γέλασαν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έβγαλε ένα γράμμα από τη σύζυγό του που απευθυνόταν στη Μελάνια Τραμπ. Ο Τραμπ φάνηκε ενθουσιασμένος με αυτό. «Δεν είναι για εσάς, είναι για τη σύζυγό σας», είπε ο Ζελένσκι καθώς ο Τραμπ έπαιρνε το γράμμα στα χέρια του. Αυτό έκανε τον Τραμπ να γελάσει και να χαμογελάσει πλατιά. «Το θέλω!», είπε.

Αργότερα το απόγευμα, ο Τραμπ και ο Ζελένσκι βρέθηκαν μαζί με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Φινλανδίας. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ήταν επίσης εκεί. Και οι δύο είχαν βρει νωρίτερα μέσα στο έτος τους δικούς τους τρόπους για να αντιμετωπίσουν τον Τραμπ. Τώρα κάθονταν μαζί και προσπαθούσαν να τον επηρεάσουν ενωμένοι.

Ευχαριστώντας τον για όλα όσα είχε κάνει, του έκαναν ταυτόχρονα διακριτικά συγκεκριμένες εκκλήσεις για μια διαρκή εγγύηση ασφάλειας στην Ουκρανία και για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Αυτός ο ευαίσθητος χορός φάνηκε για μια στιγμή να κινδυνεύει όταν ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, επέμεινε λίγο περισσότερο από τους άλλους ότι η κατάπαυση του πυρός ήταν υψίστης σημασίας. Ο Τραμπ είχε μεταβεί στην Αλάσκα λίγες μέρες νωρίτερα με τον δηλωμένο στόχο να επιτύχει κατάπαυση του πυρός, αλλά αφού δεν κατάφερε να το πετύχει, άλλαξε στάση. Η δημόσια θέση του τώρα είναι ότι η κατάπαυση του πυρός δεν είναι απαραίτητη για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Όταν ο Μερτς επέμεινε ότι ισχύει το αντίθετο, το χαμόγελο έφυγε από το πρόσωπο του Τραμπ.

Κάποιος είχε αναστατώσει τον πρόεδρο. Πήρε αμυντική στάση για μια στιγμή, αλλά στη συνέχεια η συνάντηση άρχισε να κυλάει ξανά σε ευχάριστους τόνους.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήταν εκεί για να διαχειριστούν μια παγκόσμια κρίση. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε επίσης να διαχειριστούν τη διάθεση ενός ανθρώπου γνωστού για την ευμεταβλητότητά του. Το θέμα αυτής της διπλωματικής συνόδου κορυφής υψηλού επιπέδου ήταν η διπλωματία σε συνδυασμό με την ψυχολογία.

Στην υπερφυσική φύση του θέματος συνέβαλε και ο τρόπος με τον οποίο ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, αιωρούταν πάνω από όλα, ακριβώς εκτός οπτικού πεδίου, σαν ένας χαρακτήρας εκτός σκηνής. Ο Τραμπ συνέχιζε να αναφέρει την άποψη του Πούτιν. «Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να τελειώσει», ισχυριζόταν. Επανειλημμένα ανέφερε ότι έπρεπε να καλέσει τον Πούτιν για να τον ενημερώσει για την πορεία των συναντήσεων.

Οι Ευρωπαίοι έδειχναν στωικοί κάθε φορά που αναφερόταν ο Πούτιν, σαν να μην χρειαζόταν να τους υπενθυμίσουν την άποψη του Ρώσου ηγέτη.

Ποιος έχει κατακτήσει καλύτερα την τεχνική να απευθύνεται στις ευαισθησίες του Τραμπ, ο Πούτιν ή οι Ευρωπαίοι; Αφού ο Ρώσος ηγέτης συναντήθηκε με τον Τραμπ στη σύνοδο κορυφής την περασμένη Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος αποχώρησε έχοντας υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό την προσέγγιση του Πούτιν για την Ουκρανία, γράφουν οι New York Times.

Ωστόσο, μέχρι το τέλος της Δευτέρας φαινόταν ότι οι Ευρωπαίοι είχαν μάθει ένα-δύο πράγματα.

«Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με διακεκριμένους καλεσμένους», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το τέλος της συνάντησης.