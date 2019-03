H Apple γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με ένα «δυνατό» μήνυμα

Με ένα βίντεο που περιείχε ένα «δυνατό» μήνυμα, το οποίο έστειλαν πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες, παρουσιάζοντας κάποιες θλιβερές στατιστικές, που δείχνουν πόση απόσταση πρέπει να διανυθεί όσον αφορά την ισότητα των φύλων, γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η Apple.

Σε αυτό εμφανίζονται οι Annie Lennox, οι Mary J. Blige, Dua Lipa, Ed Sheeran, Paloma Faith, Farhan, Gwendoline Christie, Yola, Hozier, Skin (Skunk Anansie) , Nadine Shah, Eve Ensler, Ade Adepitan, Richard E. Grant, Simon Neil (Biffy Clyro), Νίνα Nesbit, Frank Turner, Eddie Izzard, Richa Chadha και Emeli Sande...

Οι καλλιτέχνες κρατούν πινακίδες με τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία:

Μια στις τρεις γυναίκες και κορίτσια έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία

Πάνω από 2.7 δισεκατομμύρια γυναίκες περιορίζονται νομικά από το να έχουν την ίδια επιλογή θέσεων εργασίας με τους άνδρες.

Οι γυναίκες καταλαμβάνουν μόνο το 22,8% των κοινοβουλευτικών εδρών σε όλο τον κόσμο.

Το 99% όλων των θανάτων γυναικών στη γέννα συμβαίνει στις αναπτυσσόμενες χώρες

Από τους 751 εκατομμύρια ενήλικες που δεν μπορούν να διαβάσουν ή να γράψουν, 2 στους 3 είναι γυναίκες

603 εκατομμύρια γυναίκες ζουν σε χώρες, στις οποίες η ενδοοικογενειακή βία δεν θεωρείται έγκλημα.

«Ενώ γιορτάζουμε και αναγνωρίζουμε την πρόοδο στα δικαιώματα των γυναικών τα τελευταία 100 χρόνια, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα απολαμβάνουν όλες. Αυτή η ταινία μικρού μήκους στοχεύει να επισημάνει τις αδικίες που εξακολουθούν να βιώνουν εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια σε ολόκληρο τον κόσμο -από μισογυνισμό, βιασμό και βία έως ανισότητες στις αμοιβές.

Κάθε γυναίκα και κορίτσι, ανεξάρτητα από το πού ζει, ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματός της, ανεξάρτητα από τη θρησκευτική πίστη - πρέπει να έχει πρόσβαση στα ίδια θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Apple.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Αθηναϊκό - Μακεδονικό πρακτορείο Ειδήσεων, η Apple Music γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (IWD) με το Top 20 γυναικών καλλιτεχνών για το καλύτερο streaming όλων των εποχών.

Στο «Top 20 Global Women in Streaming (Of All Time)» δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις...

Ariana Grande

Taylor Swift

Rihanna

Beyoncé

Nicki Minaj

Cardi B

Adele

Sia

Lady Gaga

Halsey

Lana Del Rey

SZA

Demi Lovato

Selena Gomez

Katy Perry

P!nk

Camila Cabello

Mariah Carey

Ella Mai

Billie Eilish

Η Apple προτείνει και ταινίες στο πνεύμα της ημέρας: «Crazy Rich Asians», «A Private War», «Spide-Man Into The Spider-Verse», και «Ben Is Back» αλλά και βιντεοπαιχνίδια, στα οποία όχι μόνο πρωταγωνιστούν ισχυροί γυναικείοι χαρακτήρες, αλλά γυναίκες είναι και οι δημιουργοί τους: «Lara Croft Go», «Monument Valley 2», και «Marvel Contest Of Champions».