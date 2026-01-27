Ο Κενάν Γιλντίζ και ο Λουτσιάνο Σπαλέτι αποτελούν πλέον δυο κεντρικούς πυλώνες της Γιουβέντους, με την ομάδα να εξετάζει το ενδεχόμενο διπλής ανανέωσης συμβολαίων. Ο Ιταλός τεχνικός γνωρίζει ότι, εάν παραμείνει την επόμενη σεζόν, θα πρέπει να φέρει τίτλους και ζητά εγγυήσεις για να το πετύχει, ενώ ο νεαρός Τούρκος επιθετικός του δείχνει πλήρη εμπιστοσύνη, έχοντας αναπτύξει ιδιαίτερο δέσιμο με τον προπονητή.

Η διοίκηση της Γιουβέντους έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία να επεκταθεί η συνεργασία με τον Σπαλέτι πέρα από τα οκτώ μήνες του υπάρχοντος συμβολαίου, που υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2025, και προτείνει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο τουλάχιστον έως το 2028. Ωστόσο, ο προπονητής παραμένει ήρεμος και χωρίς βιασύνη, καθώς γνωρίζει ότι για να παραμείνει στην Τορίνο θα πρέπει να εξασφαλίσει εγγυήσεις.

Η σχέση Σπαλέτι–Γιλντίζ χαρακτηρίζεται από σεβασμό, αμοιβαία εκτίμηση και αλληλοστήριξη. Ο νεαρός επιθετικός έχει δηλώσει ότι αισθάνεται δεμένος με τον προπονητή και είναι έτοιμος να δώσει το μέγιστο για την ομάδα, ενώ η επιτυχής ανανέωση του συμβολαίου του Σπαλέτι θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για τον Κενάν να δεσμευτεί ακόμα περισσότερο με την Γιουβέντους, επεκτείνοντας το δικό του συμβόλαιο έως το 2030 ή 2031.

Ο Σπαλέτι δεν έχει κρύψει τον θαυμασμό του για τον Γιλντίζ, χαρακτηρίζοντας την ικανότητά του και τη γενναιοδωρία του ως «μαγικές». Ο τελευταίος υπογραμμίζει την άριστη ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια και τονίζοντας τη σημασία της νέας φάσης για την ομάδα. Η διπλή ανανέωση θεωρείται το κλειδί για τη συνέχεια του σχεδίου της Γιουβέντους, με τον Ιταλό προπονητή και τον Τούρκο ποδοσφαιριστή να αποτελούν αλληλένδετους κρίκους για το μέλλον του συλλόγου.

Στα οικονομικά, η Γιουβέντους έχει ήδη προσεγγίσει τον Κενάν με νέο συμβόλαιο που θα αυξήσει σημαντικά τον μισθό του – από 1,5 εκατ. ευρώ στα 6 εκατ. ευρώ – και θα αντανακλά τη θέση του ως βασικού στελέχους της ομάδας. Παράλληλα, οι συζητήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ τον Ιούνιο περιλαμβάνουν τον Τονάλι και την επίλυση του ζητήματος της θέσης του επιθετικού, ενώ οι ανανεώσεις αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για την ομάδα.

Η Γιουβέντους γνωρίζει ότι πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ ενδιαφέρονται για τον νεαρό Τούρκο, από την Premier League μέχρι τη La Liga. Ωστόσο, η ομάδα επιδιώκει να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα και συνέπεια, προσφέροντας στον Γιλντίζ και στον Σπαλέτι ένα πλαίσιο που θα τους επιτρέψει να αποδώσουν στο υψηλότερο επίπεδο.

Η πορεία των επόμενων εβδομάδων θα καθορίσει αν η Γιουβέντους θα κατορθώσει να ολοκληρώσει την πολυπόθητη διπλή ανανέωση, διασφαλίζοντας τη συνέχεια του έργου τους και την εδραίωση της ομάδας ως ισχυρού διεκδικητή τίτλων.