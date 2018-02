Οι Ολλανδοί αποστόμωσαν αριστουργηματικά τον Τραμπ στους Ολυμπιακούς

Πολλοί είναι αυτοί που λένε πως πολιτική και αθλητισμός δεν πάνε χέρι-χέρι, μόνο που οι Ολλανδοί δεν εντάσσονται προφανώς σε αυτούς.

Γιατί αυτοί βλέπετε εγκατέλειψαν τις τυπικότητες και έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ και τις πατριωτικές του κορόνες από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς της Νότιας Κορέας…

Sorry #Trump @POTUS

The Netherlands First - Second and Thirth!! #Olympics #Iceskating pic.twitter.com/KqUbBB3jE5

— Jeantin Boltjes (@jeantinb) February 10, 2018