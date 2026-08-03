Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός της ημέρας ο Ράφα Μιρ για λογαριασμό του Άρη. Ο Ισπανός επιθετικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια θα ολοκληρώσει την συμφωνία του με τους «κίτρινους».

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών προβλέπει διετή συνεργασία με ετήσιες απολαβές 700 χιλιάδες ευρώ για τον ποδοσφαιριστή.

Από εκεί και πέρα, ενδιαφέρον από το εξωτερικό υπάρχει για τον Λορέν Μορόν, ο οποίος δεν θα ήταν αρνητικός να αλλάξει ομάδα.

Ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης δεν είναι πάντως διατεθειμένος να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή εφόσον δεν ικανοποιηθεί οικονομικά και κοστολογεί τον παίκτη με 6 εκατομμύρια ευρώ.