Παίκτης του Ολυμπιακού και με τη βούλα ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα το απόγευμα της Τετάρτης (29/07). Ο παίκτης θα αγωνιστεί στα ερυθρόλευκα για την επόμενη σεζόν, ως δανεικός από τη Νότιγχαμ.

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός αφήνει την Πορτογαλία και την αγαπημένη του Φαμαλικάο και κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Μάλιστα, θα ενταχθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν και όλα δείχνουν πως θα βρεθεί στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για τα δυο σημαντικά ματς των προκριματικών με τη Ναϊμέγκεν. Να θυμίσουμε ότι ο Πορτογάλος ήταν αρχηγός στην Φαμαλικάο παρά το νεαρό της ηλικίας του ενώ είχε σπάσει και το ρεκόρ ως ο νεότερος παίκτης που κάνει 100 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.