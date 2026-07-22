Η τελευταία εκκρεμότητα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μπαρτ Φαν Ντρόνγκελεν λύθηκε, καθώς η Σαμσουνσπόρ απέστειλε το απαιτούμενο έγγραφο και εκδόθηκε το δελτίο του ποδοσφαιριστή.

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί εγκαίρως οι τυπικές διαδικασίες της μετακίνησής του. Πλέον, όμως, οι «πράσινοι» μπορούν να προχωρήσουν κανονικά στη δήλωσή του.

Ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα να πραγματοποιήσει δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή του λίστα πριν από τα παιχνίδια με την Πάκσι και ο Φαν Ντρόνγκελεν αναμένεται να αποτελέσει μία από αυτές.

Έτσι, ο 26χρονος στόπερ θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή του «τριφυλλιού» που θα ταξιδέψει στην Ουγγαρία για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, την Πέμπτη (23/07, 21:00).

Ο Φαν Ντρόνγκελεν έχει ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα, ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα μαζί με τους συμπαίκτες του και έδειξε πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Παρόλα αυτά, οι πιθανότητες να βρεθεί στο αρχικό σχήμα της αναμέτρησης παραμένουν περιορισμένες.