Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της βόμβας που τοποθετήθηκε τον Ιανουάριο του 2026 σε σπίτι ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα, με βίντεο να καταγράφουν τις κινήσεις δύο από τους άνδρες που έχουν συλληφθεί.

Στα πλάνα που παρουσίασε ο ΣΚΑΪ φαίνονται ο 49χρονος και ο 27χρονος, οι οποίοι σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών φέρονται να νοίκιασαν αυτοκίνητο από την περιοχή της Αρτέμιδας, δύο ημέρες πριν από την τοποθέτηση της βόμβας, προκειμένου να μεταβούν στη Λευκάδα.

Μάλιστα, στο σχετικό υλικό καταγράφονται και οι συνομιλίες τους κατά τη διαδικασία ενοικίασης του οχήματος, μεταξύ άλλων για τα χιλιόμετρα που θα διανύσουν.

Άλλες κάμερες ασφαλείας φέρεται να έχουν καταγράψει το ίδιο αυτοκίνητο να κινείται προς τη βίλα του επιχειρηματία, αλλά και να επιβιβάζεται σε πλοίο με προορισμό τη Λευκάδα.

Το κινητό του 49χρονου στο επίκεντρο της έρευνας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές παρουσιάζει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, και το κινητό τηλέφωνο του 49χρονου.

Όπως μεταδόθηκε, ο ίδιος φέρεται να είχε μαζί του το κινητό του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Από την έρευνα προέκυψε ότι το τηλέφωνο εξέπεμψε σήμα στην περιοχή όπου βρίσκεται το σπίτι του επιχειρηματία, το οποίο είχε μπει στο στόχαστρο.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό του ρόλου κάθε εμπλεκόμενου στην υπόθεση.

Έξι συλλήψεις για την υπόθεση

Συνολικά, έξι άτομα έχουν συλληφθεί για την υπόθεση της βόμβας στη Λευκάδα.

Ωστόσο, ένας από τους συλληφθέντες αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ο δικηγόρος του, Ιωάννης Γλύκας, υποστηρίζει ότι ο εντολέας του δεν ταξίδεψε ποτέ στη Λευκάδα.

«Αυτό που σίγουρα μου μεταφέρει είναι ότι ουδέποτε ταξίδεψε ή βρέθηκε στο πολύ όμορφο νησί της Λευκάδας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι έξι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα βίντεο, τα στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τις υπόλοιπες πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί για την υπόθεση.