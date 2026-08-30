Ο δήμαρχος της Γουαγιακίλ, Ακίλες Άλβαρες, σκληρός επικριτής του προέδρου του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, που είχε ήδη φυλακιστεί τον Φεβρουάριο και καταδικάστηκε για πρώτη φορά στις αρχές Αυγούστου, καταδικάστηκε ξανά χθες Σάββατο, για δεύτερη φορά, στο πλαίσιο υπόθεσης διαφθοράς.

«Το δικαστήριο επιβάλλει ποινή 6 ετών και 9 μηνών κάθειρξης στον Ακίλες Α.», που κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία πως ήταν «φυσικός αυτουργός του αδικήματος της παράνομης διάθεσης υδρογονανθράκων», ανέφερε η εισαγγελία του Ισημερινού μέσω X.

Ο κ. Άλβαρες, ο οποίος είχε τεθεί υπό κράτηση στην αρχή της χρονιάς, καταδικάστηκε στην αρχή αυτού του μήνα να εκτίσει ποινή τριετούς φυλάκισης διότι παραβίασε την υποχρέωσή του να φορά μέσο ηλεκτρονικής παρακολούθησης («βραχιολάκι») στον αστράγαλο, στο πλαίσιο έρευνας σε βάρος του για παράνομες πωλήσεις καυσίμων.

Η υπόθεση αυτή αφορά περίοδο που ακόμη ο κ. Άλβαρες δεν είχε αναμιχτεί στην πολιτική.

Ο επιχειρηματίας και παράγοντας του αθλητισμού εξελέγη το 2023 δήμαρχος στη Γουαγιακίλ, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι του Ισημερινού, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, επίκεντρο του κύματος βίας που αποδίδεται στις συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά. Είχε εκλεγεί εν μέρει διότι συμμάχησε με το κίνημα Επανάσταση των Πολιτών (Revolución Ciudadana, RC) του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Ραφαέλ Κορέα (2007-2017), άλλου επικριτή του κ. Νομπόα.

Ο κ. Άλβαρες αντιμετωπίζει εξάλλου κατηγορία περί νομιμοποίησης περιουσιακών στοιχείων αποκτηθέντων χάρη σε εγκληματική δραστηριότητα, σε υπόθεση συνδεόμενη με το οργανωμένο έγκλημα.

Παρά τις καταδίκες του, ο μέχρι πρότινος πολύ δημοφιλής κ. Άλβαρες, 42 ετών, διατηρεί –ακόμη τουλάχιστον– το αξίωμα του δημάρχου. Αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του· δηλώνει θύμα πολιτικού διωγμού ενορχηστρωμένου από την κυβέρνηση του προέδρου της δεξιάς Νομπόα.

Ο Ακίλες Άλβαρες κρατείται στη φυλακή υψίστης ασφαλείας «El Encuentro», που οικοδομήθηκε από την κυβέρνηση για τον εγκλεισμό ηγετών συμμοριών.

Τουλάχιστον πέντε δήμαρχοι σε διάφορες πόλεις του Ισημερινού έχουν συλληφθεί για φερόμενη διαφθορά εν μέσω εκστρατείας ενόψει των τοπικών εκλογών του Νοεμβρίου, η οποία έχει αμαυρωθεί από την κατάργηση κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Για καιρό όαση ειρήνης και ηρεμίας στην περιοχή, ο Ισημερινός βρέθηκε αντιμέτωπος τα τελευταία χρόνια με τρομακτική έξαρση της βίας, καθώς αντίπαλες συμμορίες, που φέρονται να συνδέονται με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ, συγκρούονται για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών.

Ο πρόεδρος Νομπόα συγκαταλέγεται στους κυριότερους συμμάχους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Λατινική Αμερική.