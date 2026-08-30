Οι Ισλανδοί περιμένουν το αποτέλεσμα του χθεσινού δημοψηφίσματος με το ερώτημα της επανάληψης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ενωση, οι οποίες είχαν ξεκινήσει το 2009, εν μέσω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, και πάγωσαν το 2013 μετά την ανάληψη της εξουσίας από ευρωσκεπτικιστική κυβέρνηση στην χώρα.

Οι κάλπες έκλεισαν χθες το βράδυ στις 22.000, αλλά ελλείψει exit polls, χρειάζονται αρκετές ώρες για να διαπιστωθεί αν οι 273.000 ψηφοφόροι ψήφισαν «ναι» ή «όχι» απαντώντας στην ερώτηση: «Πρέπει η Ισλανδία να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση;».

Οι δημοσκοπήσεις που προηγήθηκαν της ψηφοφορίας έφερναν τα δύο στρατόπεδα στήθος με στήθος, ενώ η καταμέτρηση που μεταδίδεται απευθείας από το δίκτυο της δημόσιας τηλεόραση RUV έδινε ελαφρό προβάδισμα στο «όχι» κατά 400 ψήφους στις 04.15 GMT μετά την καταμέτρηση 152.243.

Σε περίπτωση επικράτησης του «ja», η ενδεχόμενη ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση θα είναι αντικείμενο νέου δημοψηφίσματος που θα διεξαχθεί μετά την επίτευξη συμφωνίας ένταξης με την ΕΕ.