Βαρύ πένθος σκόρπισε στον χώρο του βόλεϊ η είδηση του θανάτου του Ντανιέλ Καστελάνι. Ο Αργεντινός τεχνικός, που είχε καθίσει στον πάγκο της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, ύστερα από μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Την είδηση επιβεβαίωσε η Ομοσπονδία Βόλεϊ της Αργεντινής, αποχαιρετώντας μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του αθλήματος στη χώρα.

Ο Καστελάνι εργάστηκε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2023/24, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας, αφήνοντας το στίγμα του με το έργο και την προσωπικότητά του.

Στην Αργεντινή θεωρούνταν θρύλος του βόλεϊ, έχοντας καταγράψει σπουδαία πορεία τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής. Στην πολυετή καριέρα του κατέκτησε σημαντικούς τίτλους και διακρίσεις σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο, αποτελώντας μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές του αθλήματος.

Ο θάνατός του προκαλεί βαθιά θλίψη στην οικογένεια του βόλεϊ, με συλλόγους, αθλητές και ανθρώπους του αθλητισμού να αποχαιρετούν έναν σπουδαίο προπονητή και μια ξεχωριστή προσωπικότητα.

Αναλυτικά:

Με βαθιά θλίψη, η Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης της Αργεντινής ανακοινώνει τον θάνατο του Ντανιέλ Καστελάνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 25 Ιουνίου, έπειτα από μακρόχρονη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους και σε όλους τους οικείους του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ο Καστελάνι άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία του σύγχρονου βόλεϊ, αποτελώντας έναν αδιαμφισβήτητο ηγέτη τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο.

Στην τελευταία περίοδο της καριέρας του διετέλεσε προπονητής της εθνικής ομάδας γυναικών της Αργεντινής, γνωστής ως «Las Panteras». Ως αθλητής, υπήρξε μέλος της ιστορικής γενιάς της δεκαετίας του 1980, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988, καθώς και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1982.

Ως προπονητής της εθνικής ομάδας ανδρών, οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 1995, μεταξύ πολλών άλλων επιτυχιών, ενώ στη συνέχεια καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους προπονητές στα σημαντικότερα πρωταθλήματα του κόσμου.

Η παρακαταθήκη του, οι γνώσεις που μετέδωσε και η ξεχωριστή ανθρώπινη ποιότητά του θα παραμείνουν για πάντα ζωντανές στη μνήμη του αργεντίνικου αθλητισμού.

Σε ευχαριστούμε για όλα, Ντανιέλ!