Ο Ηρακλής καλεί τον κόσμο του να προμηθευτεί εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν, στην οποία η ομάδα επιστρέφει στη Stoiximan Super League, χρησιμοποιώντας ακόμη και… λαγοκέφαλο.

Έπειτα από απουσία πολλών χρόνων ο «γηραιός» επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τον Βάλτερ Ματσάρι να έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία και τη διοίκηση να ζητάει ακόμη μεγαλύτερη συμπαράσταση από τον κόσμο.

Αυτό φαίνεται και από το μήνυμα για τα εισιτήρια διαρκείας, με τον Ηρακλή να χρησιμοποιεί ακόμη και… λαγοκέφαλο, στη σχετική ανάρτηση στα social media, στέλνοντας το μήνυμά του στους φιλάθλους.

Μήνυμα που αναφέρει τα εξής: «Ο λαγοκέφαλος έφτασε στις παραλίες. Εσύ ακόμα δεν έφτασες στο Καυτανζόγλειο; Πάρε το διαρκείας σου. Εχθές».