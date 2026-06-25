Η μετακίνηση του Άλεκ Πίτερς στην Αρμάνι Μιλάνο πήρε επίσημη μορφή, με τον ιταλικό σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ και να τον εντάσσει στο ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο έμπειρος άσος αποχωρεί από τον Ολυμπιακό έπειτα από μια επιτυχημένη παρουσία στον Πειραιά, κατά την οποία συνέβαλε σημαντικά στις διακρίσεις της ομάδας και ολοκλήρωσε την πορεία του ως πρωταθλητής Ευρώπης με τα ερυθρόλευκα.

Ο Πίτερς αφήνει πίσω του μια πολυετή και σταθερή διαδρομή στον Ολυμπιακό, όπου ξεχώρισε για την αξιοπιστία του, το ποιοτικό του σουτ και την ικανότητά του να προσφέρει λύσεις σε κρίσιμες στιγμές των αγώνων της EuroLeague.

Η Αρμάνι επενδύει στην εμπειρία και την αγωνιστική του συνέπεια, προσθέτοντας στο δυναμικό της έναν παίκτη με αποδεδειγμένη παρουσία στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι Μιλανέζοι εκτιμούν πως ο Αμερικανός φόργουορντ μπορεί να προσφέρει πολύτιμες λύσεις τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη συνολική λειτουργία της ομάδας.

Με αυτή την κίνηση, η ιταλική ομάδα ενισχύει σημαντικά τη γραμμή των φόργουορντ, αποκτώντας έναν αθλητή που διαθέτει εμπειρία από υψηλές απαιτήσεις και πρωταγωνιστικούς στόχους στην EuroLeague.