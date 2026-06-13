Ρίχνει λεφτά ο Σαββίδης

Το θέμα Λουτσέσκου και η επικείμενη αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ θα αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα για τις μεταγραφές. Ο Σαββίδης ξέρει πολύ καλά πως θα πρέπει και για επικοινωνιακούς λόγους να κάνει τουλάχιστον μία ακριβή μεταγραφή αν φύγει ο Ρουμάνος προπονητής, τον οποίο λατρεύουν οι οπαδοί. Όπως πέρυσι έδωσε όσα χρειάστηκε για τον Ζαφείρη μετά την πίεση που υπήρχε λόγω της υπόθεσης Κωνσταντέλια, ασχέτως αν τελικά παρέμεινε στην Τούμπα, έτσι θα γίνει και φέτος αν φύγει ο Λουτσέσκου. Τώρα αν τα λεφτά θα δοθούν για τον Γιαννούλη ή για κάποιον άλλο, θα φανεί στην πορεία.

Μπούρσασπορ και… ΠΑΟΚ

Η Μπούρσασπορ είναι η πρώτη ομάδα που έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μπακασέτα που δεν υπολογίζεται από τον Παναθηναϊκό. Το αναφέραμε και χθες, η Τουρκία είναι ένας από τους πιθανούς προορισμούς του αρχηγού της Εθνικής Ελλάδας καθώς έχει πολύ καλό όνομα εκεί. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως ο Μπακασέτας ντε και καλά θα πάει στην Τουρκία. Υπάρχει για παράδειγμα και το σενάριο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παρακολουθεί το θέμα, χωρίς να έχει αποφασίσει αν θα κάνει ή όχι κίνηση. Το παρακολουθεί όμως, γιατί πρόκειται για Έλληνα παίκτη και έμπειρο, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και στα αποδυτήρια.

Μάχη για Ζαγαρίτη

Ο Ζαγαρίτης είναι ένας από τους παίκτες που απασχολούν τον Παναθηναϊκό, παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει από ομάδες της Bundesliga. Οι πράσινοι θέλουν να εντάξουν στο ρόστερ τους ένα δικό τους παιδί, στα τμήματα υποδομής τους ήταν ο 25χρονος αριστερός μπακ-χαφ, οπότε δεν θα… τρομάξουν από το ενδιαφέρον των Γερμανών και θα κάνουν μια πρόταση που δεν θα υστερεί στο οικονομικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα, είναι θέμα του Ζαγαρίτη το τι θα αποφασίσει πως είναι το καλύτερο για τον ίδιο. Στον Παναθηναϊκό πάντως θα τη δώσουν τη μάχη τους.

Στον Άρη ο Αντετοκούνμπο

Την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για μεταγραφή, ο Θανάσης ετοιμάζεται για επιστροφή στην Ελλάδα. Ο Greek Freak όπως φαίνεται θα αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς και μαζί θα φύγει και ο αδερφός του, όχι για να τον ακολουθήσει σε άλλη ομάδα του NBA όμως αλλά για να υπογράψει στον Άρη. Γνωστές οι σχέσεις της οικογένειας Αντετοκούνμπο με τον Ρίτσαρντ Σιάο, γνωστή και η εκτίμηση που υπάρχει με τον Βασίλη Σπανούλη, υπάρχει και ο Κώστας Αντετοκούνμπο στην ομάδα, οπότε δεν ήθελε και πολύ για να… ψηθεί ο Θανάσης να φορέσει τα κίτρινα.

Τα ποσά για Ελίασον, Λιούμπιτσιτς

Με τους δικούς της όρους θέλει να πουλήσει η ΑΕΚ τους Ελίασον, Λιούμπιτσιτς και αυτό το ξέρουν πολύ καλά και οι μάνατζέρ τους. Οι δύο παίκτες δεν υπολογίζονται από τον Νίκολιτς και είναι προς παραχώρηση, όχι όμως και με… ψίχουλα. Στην Ένωση είχαν δώσει κοντά στα 2 εκατ. ευρώ για τον Ελίασον και άλλα 4 για τον Λιούμπιτσιτς, οπότε για να τους πουλήσουν περιμένουν προτάσεις που θα πλησιάζουν σε αυτά τα ποσά. Αν έρθουν, όλα καλά. Αν όχι, δεν αποκλείεται η παραμονή τους, καθώς οι κιτρινόμαυροι δεν καίγονται για να πουλήσουν παίκτες και αυτό τους δίνει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις.

«Θα εκπλήξει πολλούς»

Στην ΑΕΚ συνεχίζονται οι κινήσεις του Ριμπάλτα για τις επόμενες μεταγραφές, υπάρχει όμως και ένας παίκτης που είναι ήδη στο ρόστερ και θεωρείται… μεταγραφή. Ο λόγος για τον Χακίμ Σαχαμπό, τον 20χρονο αμυντικό χαφ που αποκτήθηκε τον Ιανουάριο. Μπορεί να μην πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής, είναι όμως παίκτης τον οποίο πιστεύει πολύ ο Νίκολιτς και γι’ αυτό θα ασχοληθεί πολύ μαζί του στην προετοιμασία. Τη νέα σεζόν ο Σαχαμπό θα πάρει περισσότερο χρόνο, θα υπολογίζεται περισσότερο καθώς θα έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα και στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι σίγουροι ότι θα εκπλήξει πολλούς με την εξέλιξή του.