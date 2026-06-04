Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σουηδία σε φιλικό αγώνα και το σκορ είναι 1-1 μετά τα γκολ των Τσιμίκα (10′) και Γιόκερες (53′).

Το παιχνίδι προσφέρεται για δοκιμές όπως είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης (3/6) και η Εθνική ομάδα μπήκε πολύ καλά και κατάφερε να ανοίξει το σκορ νωρίς.

Στο 10′ ο Τζόλης είδε τον αμαρκάριστο Τσιμίκα στο ύψος της περιοχής και του έκανε την πάσα, με τον αριστερό μπακ της Λίβερπουλ να πλασάρει σωστά για το 0-1.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε δύο δοκάρια στη συνέχεια και ευκαιρίες αλλά δεν έκανε το 0-2 και στο 53′ ήρθε το 1-1 με την εκτέλεση φάουλ του Γιόκερες, με τη μπάλα να κοντράρει στον Παυλίδη και να καταλήγει στα δίχτυα του Τζολάκη.