Βαρύ είναι το κλίμα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο μετά την απώλεια του Μάριου Οικονόμου, με τα μηνύματα συμπαράστασης και τιμής να συνεχίζουν να καταφθάνουν από κάθε γωνιά της ηπείρου.

Ο εκλιπών άφησε το αποτύπωμά του σε αρκετά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κατά τη διάρκεια της καριέρας του, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων στην Ιταλία και τη Δανία, γεγονός που εξηγεί το κύμα συγκίνησης που έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του.

Ανάμεσα σε όσους θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Έλληνα αμυντικό ήταν και οι φίλοι της Κοπεγχάγης. Με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της πρώτης ομάδας να έχουν ολοκληρωθεί για τη φετινή σεζόν, οι οπαδοί του συλλόγου επέλεξαν αναμέτρηση της ομάδας Κ19 για να εκφράσουν δημόσια τον σεβασμό και τη θλίψη τους.

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, ανάρτησαν πανό στις εξέδρες με το μήνυμα «Αναπαύσου εν Ειρήνη Μάριε», σε μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση μνήμης για τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της ομάδας.

Ο Οικονόμου είχε φορέσει τη φανέλα της Κοπεγχάγης για δύο αγωνιστικές περιόδους, καταγράφοντας 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και συμβάλλοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Δανίας, γεγονός που τον διατήρησε ζωντανό στη μνήμη των ανθρώπων και των φιλάθλων του συλλόγου.