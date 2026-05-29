Η Αργεντινή ετοιμάζεται να μπει ξανά στη μάχη του Μουντιάλ με στόχο να διατηρήσει τα σκήπτρα της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας και φυσικά ο Λιονέλ Μέσι δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτή τη μεγάλη πρόκληση.

Ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο, γράφοντας ιστορία με την έκτη συνεχόμενη συμμετοχή του στη διοργάνωση. Ο 38χρονος σταρ θα δώσει ξανά το «παρών» στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός, το οποίο θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με στόχο να οδηγήσει την εθνική ομάδα της χώρας του σε ακόμη μία σπουδαία πορεία.

Την Παρασκευή (29/5), ο Λιονέλ Σκαλόνι ανακοίνωσε την τελική λίστα των 26 ποδοσφαιριστών που θα εκπροσωπήσουν την Αργεντινή στο τουρνουά. Στο πλευρό του Μέσι βρίσκονται σημαντικές μονάδες όπως οι Χούλιαν Άλβαρες, Εμιλιάνο Μαρτίνες, Αλέξις ΜακΆλιστερ και Λαουτάρο Μαρτίνες, ενώ θέση στην αποστολή κέρδισε και ο ιδιαίτερα ταλαντούχος Νίκο Παζ.

Από την άλλη, εκτός επιλογών έμεινε ο νεαρός Μασταντουόνο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στην τελική 26άδα.

Αναλυτικά οι επιλογές:

Τερματοφύλακες: Χουάν Μούσο, Χερόνιμο Ρούλι, Εμιλιάνο Μαρτίνες

Αμυντικοί: Λεάντρο Μπαλέρντι, Νικολάς Ταλιαφίκο, Γκονσάλο Μοντιέλ, Λισάντρο Μαρτίνεζ, Κριστιάν Ρομέρο, Νικολάς Οταμέντι, Φακούντο Μεδίνα, Ναουέλ Μολίνα

Μέσοι: Λεάντρο Παρέδες, Ροντρίγκο Ντε Πολ, Βαλεντίν Μπαρκο, Τζιοβάνι Λο Σέλσο, Εξεκιέλ Παλάσιος, Αλέξις ΜαΚάλιστερ, Έντσο Φερνάντες

Επιθετικοί: Χούλιαν Άλβαρες, Λιονέλ Μέσι, Νικολας Γκονζάλεζ, Τιάγκο Αλμάδα, Τζουλιάνο Σιμεόνε, Νίκο Παζ, Λαουτάρο Μαρτίνες