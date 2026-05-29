Ο Γιώργος Βαγιαννίδης μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό στην Σπόρτινγκ έναντι του ποσού των 13 εκατομμυρίων ευρώ και στην πρώτη του σεζόν πρόλαβε να γράψει 32 συμμετοχές με την ομάδα της Λισσαβώνας, ωστόσο η θέση στα λιοντάρια ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν δεν είναι δεδομένη.

Και αυτό γιατί υπάρχει η φημολογία πως οι διοικούντες τον σύλλογο εμφανίζονται θετικοί στο ενδεχόμενο να τον παραχωρήσουν εάν ικανοποιηθούν οικονομικά, με την “A Bola” να αποκαλύπτει με σημερινό της δημοσίευμα ότι υπάρχουν ήδη δύο ομάδες που έχουν χτυπήσει την πόρτα του διεθνούς μπακ: η Έβερτον και η Βιγιαρεάλ.

«Ο Βαγιαννίδης έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή του να παραμείνει και να προσπαθήσει να εδραιωθεί στη Σπόρτινγκ μετά από μια πρώτη σεζόν που δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, αλλά η συνέχιση της παρουσίας του στην ομάδα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.Παρά τον χρόνο συμμετοχής – ο Έλληνας αμυντικός έκανε 32 εμφανίσεις – οι εμφανίσεις του Έλληνα δεν έπεισαν ποτέ και η Σπόρτινγκ είναι ανοιχτή στο να τον αφήσει να φύγει εάν προκύψει προσφορά που θα τους επιτρέψει να ανακτήσει την επένδυση που έκανε στην απόκτησή του την περασμένη σεζόν.

Ο 24χρονος άσος, ο οποίος κόστισε στην Σπόρτινγκ 13 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της από τον Παναθηναϊκό, ενδιαφέρει αρκετούς συλλόγους. Η επιστροφή στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν ένα σενάριο που απορρίφθηκε από τον παίκτη, ο οποίος σκοπεύει να εδραιωθεί στη Σπόρτινγκ ή, εναλλακτικά, να δοκιμάσει την τύχη του σε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Επιπλέον, αν και δεν έχει φτάσει ακόμη επίσημη προσφορά, δύο σύλλογοι έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον για αυτή τη διαδικασία. Αυτές είναι η Βιγιαρεάλ και η Έβερτον, δύο ομάδες που είχαν δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη πριν πάει στη Σπόρτινγκ, και ο οποίος αποτιμάται στα 10 εκατομμύρια ευρώ», αναφέρει το ρεπορτάζ της “A Bola”.