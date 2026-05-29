Σε ένα από τα πλέον διακριτικά αλλά υψηλού συμβολισμού gatherings που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια γύρω από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε μεταξύ των επιλεγμένων προσωπικοτήτων που προσκλήθηκαν στο «First Annual Exclusive UEFA Champions League Dinner», ένα αυστηρά κλειστό ιδιωτικό δείπνο κορυφαίων παραγόντων του αθλητισμού, των media, της τεχνολογίας, των επενδύσεων και της παγκόσμιας βιομηχανίας entertainment, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη στο περιθώριο του τελικού του UEFA Champions League.

Το δείπνο οργανώθηκε προσωπικά από τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, τον πρόεδρο της EFC και της Paris Saint-Germain Νάσερ Αλ Κελαϊφί και τον Michael Rubin, ιδρυτή και CEO της Fanatics, σε μια συνάντηση που σύμφωνα με πληροφορίες είχε χαρακτήρα «strategic networking summit» για την επόμενη ημέρα του παγκόσμιου sports business.

Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Joan Laporta της Barcelona, ο Stan Kroenke της Arsenal και των Denver Nuggets, ο Shahid Khan της Fulham, ο Khalifa Al Mubarak της Manchester City, ο Jerry Cardinale της RedBird Capital και της AC Milan, αλλά και προσωπικότητες-κλειδιά της παγκόσμιας οικονομίας όπως ο chairman της PepsiCo Ramon Laguarta, ο chairman της Ferrari John Elkann, ο Oliver Mintzlaff της Red Bull, ο Joseph Tsai της Alibaba, ο Philippe Laffont της Coatue και ο Al Sowaidi από το Qatar Investment ecosystem.

Ιδιαίτερο βάρος είχε επίσης η ισχυρή παρουσία του αμερικανικού sports entertainment industry, με συμμετοχές όπως ο CEO της Fox Sports Erik Shanks, ο πρόεδρος και CEO της Nike Elliot Hill, ο CEO της Adidas Bjorn Gulden, η πρόεδρος των Disney Parks Tasia Filippatos και ο CEO του CBS David Berson, σε μια συγκέντρωση όπου το ποδόσφαιρο συναντούσε ξεκάθαρα το global media economy.

Το γεγονός ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης συμμετείχε σε ένα τόσο περιορισμένο και υψηλού επιπέδου περιβάλλον συζητήσεων θεωρείται ένδειξη της ισχυρής θέσης που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια όχι μόνο μέσω του Ολυμπιακού και της Nottingham Forest, αλλά και μέσω της συνολικής παρουσίας του σε media, ναυτιλία και διεθνείς επενδύσεις.

Παρόντες στο δείπνο ήταν επίσης ο Stefano Domenicali της Formula 1, ο Travis Scott, ο Zlatan Ibrahimovic, ο Luis Figo, ο Kevin Durant, ο Russell Wilson, καθώς και σημαντικά στελέχη της νέας digital αθλητικής οικονομίας όπως ο Will Ahmed της Whoop και ο Danny Sillman της Relevent Sports.

Κύκλοι που γνωρίζουν το παρασκήνιο της συνάντησης έλεγαν αργά το βράδυ πως το συγκεκριμένο private dinner δεν αφορούσε μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά κυρίως το πώς διαμορφώνεται η επόμενη δεκαετία του παγκόσμιου sports ecosystem: media rights, streaming, AI, fan engagement, sports ownership models, premium experiences και strategic investments.

Μέσα σε ένα περιβάλλον όπου οι γραμμές ανάμεσα στο ποδόσφαιρο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, τα media και το global entertainment γίνονται πλέον όλο και πιο αόρατες, η παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη δεν αντιμετωπίστηκε απλώς ως συμμετοχή ενός ακόμη ισχυρού club owner. Για τον στενό πυρήνα του διεθνούς sports business, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού και της Nottingham Forest συγκαταλέγεται πλέον σε εκείνη τη ολιγομελή κατηγορία παραγόντων που διαθέτουν πραγματική πολυεπίπεδη επιρροή: στο ποδόσφαιρο, στα media, στις διεθνείς επενδύσεις και στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας του παγκόσμιου αθλητικού οικοσυστήματος. Και ίσως αυτό να ήταν το πιο ισχυρό μήνυμα της βραδιάς στη Βουδαπέστη: ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν βρίσκεται απλώς στο ίδιο τραπέζι με την παγκόσμια ελίτ· αποτελεί πλέον οργανικό μέρος της.