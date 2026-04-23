Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για το Final Four της Αθήνας και η Euroleague παρουσίασε το σχετικό logo, το οποίο έχει επηρεαστεί από την ιστορία της Ελλάδας.

Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης θα αναμετρηθούν στο Telecom Center Athens το διάστημα 22-24 Μαΐου και η Euroleague έκανε γνωστό το logo του Final Four, στο οποίο ξεχωρίζουν ο δωρικού ρυθμού κίονας καθώς και τα κλαδιά ελιάς.

Η ανακοίνωση της Euroleague αναφέρει τα εξής…

«Η πόλη και το έτος διεξαγωγής της Euroleague, μαζί με το όνομα της Etihad, του συνεργάτη παρουσίασης της διοργάνωσης, ολοκληρώνουν τη σύνθεση και πλαισιώνουν τη συνολική δομή της. Το logo της Etihad κατέχει εξέχουσα θέση, αντικαθιστώντας την ιστορική λίστα των πρωταθλητών της Euroleague, στην οποία θα προστεθεί ένα ακόμη όνομα στις 24 Μαΐου.

Η χρωματική παλέτα του φάιναλ φορ της EuroLeague συνδυάζει τη σκούρα πέτρα με το χρυσό του πρωταθλητή, θυμίζοντας τόσο το μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας όσο και το κύρος της νίκης, που υπογραμμίζεται από το μεταλλικό γκρι του τροπαίου.

Ένα βαθύ μπλε σκούρο, βγαλμένο από τη Μεσόγειο, συναντά το χαρακτηριστικό πορτοκαλί της Euroleague, όπου η θάλασσα και η φωτιά συγκλίνουν, αιχμαλωτίζοντας την ενέργεια και την ψυχή του παιχνιδιού.

Το φάιναλ φορ της Euroleague του 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο υπέροχο Telekom Center Athens. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου, με έναρξη στις 18:00 και 21:00 τοπική ώρα. Ο αγώνας πρωταθλήματος adidas NextGen EuroLeague θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 18:00 τοπική ώρα, ακολουθούμενος από τον τελικό της EuroLeague, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 21:00 τοπική ώρα».