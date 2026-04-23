Ο Άλφα Ντιαλό κατέκτησε τον τίτλο του κορυφαίου αμυντικού της σεζόν στη EuroLeague, εξαργυρώνοντας τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τη Μονακό.

Αποτελεί σταθερά έναν από τους βασικούς «κρίκους» της ομάδας τα τελευταία χρόνια, με σημαντική συμβολή και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ωστόσο, το στοιχείο που τον ξεχωρίζει είναι η αμυντική του προσήλωση, εκεί όπου έχει την ικανότητα να περιορίζει ακόμη και τους πιο επικίνδυνους αντιπάλους.

Ο φόργουορντ των Μονεγάσκων αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της διοργάνωσης, χάρη στις επιδόσεις του σε αυτόν τον τομέα. Στην ίδια ψηφοφορία, ο Γουόκαπ κατέλαβε την τρίτη θέση, ενώ ο Γκραντ βρέθηκε στην πέμπτη.

Τη φετινή σεζόν, ο Ντιαλό καταγράφει κατά μέσο όρο 1,3 κλεψίματα και 0,5 τάπες ανά αγώνα, ενώ συνεισφέρει και επιθετικά με 11,9 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ. Παράλληλα, αναλαμβάνει συχνά τις πιο απαιτητικές αμυντικές αποστολές, μαρκάροντας τον κορυφαίο περιφερειακό των αντιπάλων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δημήτρης Διαμαντίδης διατηρεί το ρεκόρ κατακτήσεων του συγκεκριμένου βραβείου, έχοντας αναδειχθεί έξι φορές κορυφαίος αμυντικός. Ακολουθούν οι Κάιλ Χάινς και Έντι Ταβάρες, οι οποίοι έχουν από τρεις διακρίσεις.