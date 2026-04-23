Ο Πάμπλο Γκαρσία βρίσκεται πολύ κοντά στην αποχώρησή του από τον ΑΠΟΕΛ, με τις εξελίξεις να «τρέχουν» μετά τη βαριά ήττα από τον Απόλλωνα Λεμεσού και το έντονο επεισόδιο που ακολούθησε στο φινάλε της αναμέτρησης.

Η ένταση που έφερε την κρίση

Η ήττα με 4-2 στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Κύπρου προκάλεσε έντονη αναστάτωση στο στρατόπεδο των «γαλαζοκιτρίνων». Η εικόνα του αγώνα και κυρίως η σύρραξη στην οποία ενεπλάκη ο Ουρουγουανός τεχνικός μετά τη λήξη, δημιούργησαν έντονο προβληματισμό στη διοίκηση του συλλόγου. Το κλίμα που διαμορφώθηκε καθιστά πλέον δύσκολη τη συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Με τη ρεβάνς του Κυπέλλου να πλησιάζει και το πρωτάθλημα να μπαίνει στην τελική του ευθεία, ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται μπροστά σε ένα οριακό σημείο. Η μάχη για την 4η θέση, που οδηγεί στην Ευρώπη, παραμένει ανοιχτή, όμως οι ισορροπίες είναι εύθραυστες. Το αγωνιστικό περιβάλλον και η πίεση αποτελέσματος έχουν εντείνει τις σκέψεις για αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Ο Κωστής ως επικρατέστερη λύση

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα του Γιώργου Κωστή βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των υποψηφίων. Ο Έλληνας προπονητής θεωρείται από τη διοίκηση ως μια αξιόπιστη και άμεσα διαθέσιμη επιλογή, με γνώση του συλλόγου και του περιβάλλοντος του Αρχαγγέλου. Η εκτίμηση προς το πρόσωπό του είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς στο παρελθόν έχει υπηρετήσει τον ΑΠΟΕΛ τόσο ως βοηθός όσο και ως υπηρεσιακός τεχνικός. Εφόσον επιβεβαιωθεί το διαζύγιο με τον Πάμπλο Γκαρσία, ο Κωστής εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος για να αναλάβει άμεσα τα ηνία, με στόχο τη διαχείριση των τελευταίων κρίσιμων αγωνιστικών και τη σωτηρία της σεζόν. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται καθοριστικές για τις τελικές αποφάσεις στον ΑΠΟΕΛ.