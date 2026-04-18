Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της προτελευταίας αγωνιστικής της Basket League.

Στην Μύκονο η τοπική ομάδα θα υποδεχθεί το Περιστέρι. Οι νησιώτες βρίσκονται στις θέσεις που οδηγούν στα play off και θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν εκεί. Από την άλλη οι Περιστεριώτες τρέχουν ένα σερί 7 νικών και με ρεκόρ 13-9, η θέση τους στα play off είναι εξασφαλισμένη.

Στο κλειστό του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι θα γίνει η «μάχη» για την αποφυγή της τελευταίας θέσης του βαθμολογικού πίνακα με το Μαρούσι να υποδέχεται τον Κολοσσό, ο οποίος με ρεκόρ 7-15 έχει σωθεί.

Στην Καρδίτσα η ομώνυμη ομάδα θα παίξει με τον Προμηθέα. Η Καρδίτσα έχει θετικό συντελεστή εντός έδρας (6-5) και θέλει να προσθέσει στο ενεργητικό της μια ακόμη νίκη. Από την άλλη ο Προμηθέας προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες.

Τέλος, στην Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής θέλει στα τελευταία παιχνίδια να «κλειδώσει» την παρουσία του στα play off, ενώ ο ΠΑΟΚ με τέσσερις σερί νίκες έπιασε την ΑΕΚ στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Το σημερινό πρόγραμμα:

Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson (16:00, ΕΡΤ Sports1)

Μαρούσι – Κολοσσός (16:00, ΕΡΤ 2)

Καρδίτσα – Προμηθέας (18:15, ΕΡΤ Sports1)

Ηρακλής – ΠΑΟΚ (18:15, ΕΡΤ 2)