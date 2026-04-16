Ο Λιονέλ Μέσι έχει πετύχει τα πάντα ως ποδοσφαιριστής και τώρα θα… δοκιμαστεί και ως ιδιοκτήτης ομάδας, καθώς είναι το νέο «αφεντικό» της καταλανικής Κορνέγια που αγωνίζεται στην 4η κατηγορία της Ισπανίας.

Ο Αργεντίνος θρύλος, ο οποίος συνεχίζει κανονικά την καριέρα του στο MLS με την Ίντερ Μαϊάμι, είχε ξεκαθαρίσει πριν καιρό ότι δεν σκοπεύει να γίνει προπονητής όταν κρεμάσει τα παπούτσια του, έβλεπε όμως θετικά το ενδεχόμενο να αγοράσει κάποια ομάδα.

Από τη σκέψη, επομένως, προχώρησε στην πράξη, καθώς την Πέμπτη (16/4) ανακοινώθηκε πως είναι ο νέος ιδιοκτήτης της Κορνέγια. Πρόκειται για μια καταλανική ομάδα που ιδρύθηκε το 1951 και αγωνίζεται στην 4η κατηγορία της Ισπανίας, έχοντας βγάλει από τα τμήματα υποδομής της παίκτες όπως οι Ζόρντι Άλμπα, Ζεράν Μαρτίν και Νταβίντ Ραγιά.

Με τον Μέσι, πλέον, ως ιδιοκτήτη, θεωρείται δεδομένο πως τα έσοδα της Κορνέγια θα αυξηθούν και ο στόχος είναι να καταφέρει τα επόμενα χρόνια να ανέβει κατηγορίες, μπαίνοντας σε μια εποχή που έχει όλες τις προϋποθέσεις για να είναι η πιο επιτυχημένη της ιστορίας της.