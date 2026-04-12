Η κατρακύλα της Τότεναμ δε έχει σταματημό. Τα «σπιρούνια» ηττήθηκαν με 1-0 από την Σάντερλαντ εκτός έδρας στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Premier League και παραμένουν στην ζώνη του υποβιβασμού.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης για τους γηπέδούχους πέτυχε ο Moυκιελέ στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Τότεναμ είναι τρίτη από το τέλος με 30 βαθμούς, δύο βαθμούς κάτω από την Γουέστ Χαμ. Αντίθετα η Σάντερλαντ ανέβηκε στους 46 βαθμούς και στην 10η θέση.

Από εκεί και πέρα, η Νότιγχαμ Φόρεστ πήρε «χρυσό» βαθμό απέναντι στην Άστον Βίλα. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με αυτογκόλ του Μουρίλο στο 23’, με τη Νότιγχαμ να ισοφαρίζει με τον Γουίλιαμς στο 38’. Με τον βαθμό αυτό η Φόρεστ ξέφυγε με τρεις από την ζώνη του υποβιβασμού.

Τέλος, η Κρίσταλ Πάλας με δύο γκολ στο 80’ και στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων (90+4’) του Ματετά έκανε την ανατροπή και νίκησε με 2-1 την Νιουκάστλ, η οποία είχε προηγηθεί με τον Οσούλα στο 43’.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 10 Απριλίου

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 4-0

Σάββατο 11 Απριλίου

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ 1-2

Μπρέντφορντ-Έβερτον 2-2

Μπέρνλι-Μπράιτον 0-2

Λίβερπουλ-Φούλαμ 2-0

Κυριακή 12 Απριλίου

Σάντερλαντ-Τότεναμ 1-0

Κρίσταλ Πάλας-Νιουκάστλ 2-1

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα 1-1

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς (22:00)