Παίκτης της Παρτιζάν θα παραμείνει ο Κάρλικ Τζόουνς, καθώς ανανέωσε την συνεργασία του με την ομάδα του Βελιγραδίου για δύο ακόμα χρόνια.

Ο 28χρονος γκαρντ ο οποίος ήταν στο «στόχαστρο» αρκετών ομάδων για τη νέα σεζόν, έχει σημαντικό ρόλο στην Παρτιζάν η οποία δεν ήθελε να χάσει τον καλύτερό της παίκτη και με γρήγορες κινήσεις κατάφερε να τον κρατήσει στην ομάδα.

Ο Τζόουνς έχει φέτος 15,6 πόντους, 4,5 ασίστ, 2,9 ριμπάουντ σε 28:17 λεπτά μέσο όρο σε συνολικά 14 συμμετοχές στην Euroleague.