Επτά ποδοσφαιριστές από την εθνική ομάδα της Ερυθραίας αγνοούνται μετά τον αγώνα που έγινε στις 31 Μαρτίου στην Εσουατίνι για τα προκριματικά του κυπέλλου Εθνών Αφρική 2027, όπως δήλωσε αξιωματούχος της αφρικανικής συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου (CAF)

Η Ερυθραία πήρε τη νίκη κόντρα στην Εσουατίνι, την πρώην Σουαζιλάνδη, αλλά… έχασε επτά παίκτες της, σε μια υπόθεση που αποτελεί μυστήριο, όπως είπε και ο αξιωματούχος της CAF, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Αυτό το περιστατικό είναι ένα… μυστήριο. Η Ερυθραία νίκησε την Εσουατίνι στις 31 Μαρτίου στη Λομπάμπα και κανείς δεν ξέρει με σιγουριά τι συνέβη στην συνέχεια. Πιστεύουμε ότι όλοι οι παίκτες έφυγαν από την Εσουατίνι για την Νότια Αφρική. Αλλά όταν η αντιπροσωπεία έφθασε στο Κάιρο, επτά παίκτες αγνοούνταν», είπε σχετικά.

Το πού βρίσκονται οι επτά ποδοσφαιριστές παραμένει άγνωστο, αν και ήδη έχουν κυκλοφορήσει σενάρια που τους θέλουν να έχουν εντοπιστεί στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τα τελευταία 20 χρόνια περίπου 80 Ερυθραίοι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο έχουν αυτομολήσει έπειτα από αγώνες που έγιναν στο εξωτερικό.