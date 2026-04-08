Στην Arena Nationala μεταφέρθηκε η σορός του Μιρτσέα Λουτσέσκου, με πλήθος κόσμου να σπεύδει για να τον αποχαιρετήσει.

Ο θάνατος του σπουδαίου προπονητή σε ηλικία 80 ετών έχει προκαλέσει συγκίνηση στη Ρουμανία και όχι μόνο, με τη σορό του να μεταφέρεται στο μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας ώστε ο κόσμος να έχει την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσει.

Από εκεί αναμένεται να περάσουν χιλιάδες άνθρωποι καθώς η σορός θα βρίσκεται στο γήπεδο και τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4), με την κηδεία να έχει προγραμματιστεί για τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4).

Την ίδια ώρα, τα συλλυπητήρια προς την οικογένεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου συνεχίζουν να εκφράζονται από διάφορες προσωπικότητες του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένης της Νάντια Κομανέτσι, της θρυλικής Ρουμάνας πρωταθλήτριας στη γυμναστική.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπητέ Μιρτσέα Λουτσέσκου, αγαπητέ φίλε. Ήσουν κάτι περισσότερο από ένας θρύλος, ήσουν πηγή έμπνευσης για όλους μας», ανέφερε σε ανάρτησή της στα social media.