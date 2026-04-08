Ο Ντιέγκο Σιμεόνε στην συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Μπαρτσελόνα για τα προημιτελικά του Champions League μίλησε με θερμά λόγια για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο Αργεντίνος τεχνικός, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Λουτσέσκου ως παίκτης σε Πίζα και Ίντερ, θέλησε να τον αποχαιρετήσει με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Σχετικά με τον Λουτσέσκου τόνισε αρχικά πώς «έχω μια εξαιρετική ανάμνηση από εκείνον. Στέλνω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια. Θυμάμαι την εποχή στην Πίζα, όταν και έκανα τα πρώτα μου βήματα στο ποδόσφαιρο. Με πήγαινε για δείπνο στο σπίτι του, με προστάτευε επειδή ήμουν ακόμα παιδί».

Κλείνοντας ο κόουτς Σιμεόνε ανέφερε για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου ότι «έχω μια ιδιαίτερη ανάμνηση από τον άνθρωπο αλλά και τον προπονητή Λουτσέσκου. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Τον είχα τότε στην Ίντερ, μια περίοδο που δεν ήταν τόσο καλή, αλλά ήταν πάντα πολύ άμεσος, ταπεινός και ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά».