Ο ΟΦΗ διέθεσε τα 6.800 εισιτήρια για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας πριν λήξει η προθεσμία που είχε δώσει η ΕΠΟ και έχει πλέον «μαγικά χαρτάκια» και για άλλες θύρες του Πανθεσσαλικού Σταδίου.

Οι Κρητικοί είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό της διοργάνωσης και θα έχουν και φέτος τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών τους, οι οποίοι εξαντλούν τα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους.

Η ΕΠΟ είχε δώσει προθεσμία ως τις 10 Απριλίου στον ΟΦΗ για να διαθέσει 6.800 «κομμάτια» προκειμένου να έχει πρόσβαση και σε άλλες θύρες του Πανθεσσαλικού και ακριβώς αυτό έγινε, με την ανακοίνωση της ΠΑΕ να αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι είναι πλέον διαθέσιμα τα εισιτήρια του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδας, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (25/4), τα οποία αντιστοιχούν στις θύρες 53-54 & 55-56 του Πανθεσσαλικού σταδίου, στην τιμή των 20 ευρώ έκαστος.

Η διάθεση θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ομάδας (oficretefc.com), μέχρι εξάντλησής τους.

Δικαίωμα αγοράς θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας 2025-26 , οι κάτοχοι εισιτηρίου στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας 2025 στο ΟΑΚΑ, οι κάτοχοι εισιτηρίου στο Super Cup και οι κάτοχοι απλού εισιτηρίου της σεζόν 2025-26 (έως 28/2/26)».