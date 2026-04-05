Έξτρα κίνητρο για Τζολάκη, Μουζακίτη

Αρχίζουν επιτέλους τα play off, τα οποία δεν θα κρίνουν μόνο το πρωτάθλημα αλλά και μεταγραφικά θέματα. Στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, ξέρουν πως οι Τζολάκης και Μουζακίτης είναι στις λίστες αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων και το καλοκαίρι θα γίνουν προτάσεις για την απόκτησή τους. Το ύψος αυτών των προτάσεων θα κριθεί και από την απόδοσή τους σε αυτά τα έξι ντέρμπι που θα κρίνουν τα πάντα, οπότε αυτό το γεγονός λειτουργεί σαν έξτρα κίνητρο για αμφότερους. Ο Τζολάκης είναι σταθερά από τους καλύτερους των ερυθρόλευκων και αυτό περιμένει και τώρα ο Μεντιλίμπαρ από εκείνον, ενώ ο Μουζακίτης θα πρέπει να είναι καλύτερος από ό,τι ήταν ως τώρα.

Ο Πιρόλα, η εθνική Ιταλίας και η… Μπολόνια

Τα όσα γίνονται στην Ιταλία μετά τον νέο αποκλεισμό από το Μουντιάλ ενδιαφέρουν, όπως είναι λογικό, πάρα πολύ τον Πιρόλα, τον οποίο παρακολουθούν συνεχώς οι συμπατριώτες του. Στο πλαίσιο των αλλαγών που θα γίνουν σε όλα τα επίπεδα, είναι πιθανό να παίξει δυνατά το όνομά του για την εθνική Ιταλίας από τη νέα σεζόν. Ειδικά αν αγωνίζεται στη Serie A. Αυτό το γνωρίζει καλύτερα από όλους φυσικά ο ίδιος, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα υπογράψει οπουδήποτε αρκεί να είναι ιταλική ομάδα. Τις τελευταίες μέρες έγινε γνωστό ότι ενδιαφέρεται και η Μπολόνια, αλλά αυτή η προοπτική δεν ενθουσιάζει τον αμυντικό του Ολυμπιακού.

Σκέψεις για Τζούριτσιτς

Νέο όνομα πιθανού μεταγραφικού στόχου έχει προκύψει για την ΑΕΚ, η οποία σκέφτεται και αυτά τα θέματα και όχι μόνο τα αγωνιστικά. Φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο 48ωρο θέλουν τους κιτρινόμαυρους να εξετάζουν το ενδεχόμενο κίνησης για την απόκτηση του Τζούριτσιτς που θα φύγει ως ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Στη Νέα Φιλαδέλφεια συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια να παίρνουν παίκτες που αγωνίστηκαν στους πράσινους και δεν αποκλείεται να προστεθεί στη λίστα ο Σέρβος επιθετικός χαφ, για τον οποίο έχει καλή γνώμη ο Νίκολιτς. Η ηλικία του βέβαια, καθώς έχει κλείσει τα 34 του χρόνια, δεν είναι και ό,τι καλύτερο, αν ο δικέφαλος αετός τον αποκτούσε πάντως, δεν θα τον ήθελε ως βασικό αλλά ως μία αξιόπιστη έξτρα επιλογή.

Κριτήριο για τους παίκτες, όχι τον Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει από την Τούμπα τις υποχρεώσεις του στα play off, τα οποία θα κρίνουν το μέλλον κάποιων παικτών. Μπορεί οι φήμες να θέλουν τον Μπενίτεθ να είναι υπό κρίση, ο Ισπανός προπονητής όμως δεν έχει ακούσει τίποτα τέτοιο από τον Αλαφούζο ή κάποιον άλλο στη διοίκηση. Ο Ράφα δουλεύει και σκέφτεται με τη λογική ότι θα είναι κανονικά και τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό και περιμένει τους αγώνες των play off για να πάρει τις οριστικές αποφάσεις του για το μέλλον κάποιων παικτών. Και δεν αποκλείεται να έχουμε και εκπλήξεις στη λίστα με τους παίκτες που θα είναι προς πώληση. Θα δείξουν πολλά τα έξι ντέρμπι που έχει μπροστά του το τριφύλλι.

Η αγωνία του Λανουά

Με αγωνία περιμένει όχι μόνο τα δύο ντέρμπι της πρεμιέρας των play off αλλά και αυτά που θα ακολουθήσουν, ο Λανουά. Ο επικεφαλής της ΚΕΔ θέλει σαν τρελός να παραμείνει στη θέση του, να συνεχίσει τη… δουλειά του στην Ελλάδα και θα είναι απολύτως σίγουρος πως θα συμβεί αυτό αν πάνε όλα καλά στα play off. Αυτό είναι το μήνυμα που έχει πάρει και από την ΕΠΟ άλλωστε. Ότι πρέπει να πάνε όλα καλά. Κρίνοντας από όσα είδαμε στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος πάντως, κάποιοι πιστεύουν πως το «όλα καλά» δεν σημαίνει μόνο το να υπάρχουν καλές διαιτησίες, αλλά και το να μην έχουμε απρόοπτα σε ό,τι αφορά την ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, σε σχέση με το σενάριο που είχαν όλοι στο μυαλό τους στην αρχή της σεζόν.

Ανανεώνει ο Γουόκαπ, ακολουθούν άλλοι δύο

Ο Τόμας Γουόκαπ ήταν ένα από τα πρόσωπα των ημερών με όσα έγιναν μετά το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και θα είναι ένα από τα πρόσωπα και της επόμενης σεζόν. Ο Τεξανός γκαρντ έχει ήδη κάνει τις πρώτες συζητήσεις με τη διοίκηση των ερυθρόλευκων για την ανανέωση του συμβολαίου του και δεν αναμένονται εκπλήξεις. Θα ανανεώσει. Οι επόμενοι που θα μιλήσουν για τα συμβόλαιά τους είναι οι Ντόρσεϊ και Παπανικολάου που επίσης θα συνεχίσουν στον Ολυμπιακό και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι περιπτώσεις των Πίτερς και ΜακΚίσικ, οι οποίες δεν είναι και τόσο ξεκάθαρες. Ο Πίτερς, βασικά, είναι προς αποχώρηση, για τον ΜακΚίσικ είναι όλα πιθανά.