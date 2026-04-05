Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες για τις παθογένειες του Ιταλικού ποδοσφαίρου, με αφορμή τον αποκλεισμό της Εθνικής ομάδας της χώρας για τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ.

Ένας Γερμανός ο οποίος έχει ζήσει το Ιταλικό ποδόσφαιρο για μια τριετία με την φανέλα της Ίντερ και έχει γνώση αναφέρθηκε στην νοοτροπία που επικρατεί στην γειτονική χώρα.

Ο λόγος για τον Γιούργκεν Κλίνσμαν ο οποίος θεωρεί πως η εμμονή των Ιταλών με την τακτική δεν δίνει χώρο σε παιδιά με ταλέντο να αναδειχθούν.

«Η Ιταλία πληρώνει το τίμημα για την έλλειψη ηγετών, τεχνικά προικισμένων παικτών και πίστης στα νέα ταλέντα. Αν είχαν γεννηθεί στην Ιταλία οι Λαμίν Γιαμάλ και Μουσιάλα, σίγουρα θα έπαιζαν στη Serie B για ν’ αποκτήσουν εμπειρία», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην Rai.