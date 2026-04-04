Ο ασταμάτητος Άρης επικράτησε και της ΑΕΚ, με 82-78, στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και μετράει πλέον οκτώ συνεχόμενες νίκες.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και με τους Μήτρου-Λονγκ και Χάρελ έδιναν να δίνουν λύσεις στην επίθεση προηγήθηκαν με 20-14, με τους φιλοξενούμενους να απαντάνε με επιμέρους σκορ 7-2 και να μειώνουν σε 22-21 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Ο Νάναλι ήταν αυτός που βγήκε μπροστά για την Ένωση και της έδωσε το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά της δεύτερης, ο Μήτρου-Λονγκ όμως παρέμενε «ζεστός» για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι κατάφεραν να προσπεράσουν ξανά και να κλείσουν στο +5 (44-39) το πρώτο ημίχρονο.

Ο Άρης ήλεγχε τον ρυθμό του παιχνιδιού και στην τρίτη περίοδο και κατάφερε να μεγαλώσει το προβάδισμά του, μπαίνοντας από το +11 (68-57) στο τελευταίο δεκάλεπτο. Εκεί όπου ο «δικέφαλος αετός» προσπάθησε να κάνει την ανατροπή.

Με επιμέρους σκορ 14-2 η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα κατάφερε να περάσει μπροστά με 71-70 στο 37′, ο Μήτρου-Λονγκ όμως με 5 πόντους έδωσε ξανά το προβάδισμα (75-71) στους «κίτρινους», οι οποίοι ήταν πιο ψύχραιμοι στα τελευταία λεπτά και έχοντας και τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών τους κατάφεραν να πάρουν τη νίκη, 8η συνεχόμενη στο πρωτάθλημα, με το τελικό 82-78.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 44-39, 68-57, 82-78