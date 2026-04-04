Την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας στο πόλο Γυναικών για 7η φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε με 15-13 τη Βουλιαγμένη στον τελικό που έγινε στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας, στη Λάρισα.

Το παιχνίδι ήταν πραγματικό ντέρμπι από το ξεκίνημά του, με τη Βουλιαγμένη να προηγείται με 2-1 και 3-2, πριν έρθει η ισοφάριση από τις «ερυθρόλευκες», με το σκορ να είναι 4-4 στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου.

Η ομάδα του Πειραιά προηγήθηκε για πρώτη φορά στο δεύτερο οκτάλεπτο και συγκεκριμένα με 6-5 μετά τη γκολ της Σάντα, η ομάδα της Κικής Λιόση όμως έκανε την ανατροπή και προσπέρασε ξανά, με 7-6, για να ακολουθήσει το 7-7 από τη Μυριοκεφαλιτάκη.

Το σκορ ήταν ισόπαλο μετά τα πρώτα δύο οκτάλεπτα, στο τέλος του τρίτου όμως οι «ερυθρόλευκες» ήταν μπροστά με 11-10 και με την έναρξη του τέταρτου πήγαν στο +2 (12-10), πριν έρθει το 13-10 από την Πλευρίτου.

Η Βουλιαγμένη προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε σε 13-12, ο Ολυμπιακός όμως σκόραρε για το 14-12 και τελικά επικράτησε με 15-13 και κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας για 7η φορά.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 3-3, 4-3, 4-3

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 3, Αντριους, Σιούτη 2, Μπίκου, Νίνου 1, Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Λαναρά.

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 3, Καπετοπούλου, Ξενάκη 1, Φουντωτού, Κρασσά, Γιάουστρα 3, Δεσπ. Ανδρεάδη, Μουλχάουτσεν 5, Αγγελίδη 1, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.