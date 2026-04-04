Με ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την πρεμιέρα των play off της Super League.

Συγκεκριμένα, ο Σωτήρης Κοντούρης δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προπόνησή στο Κορωπί και αποχώρησε με ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, με τον Ράφα Μπενίτεθ να τον αφήνει εκτός αποστολής.

Επίσης, ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ–Μπράουν και θεραπεία έκαναν οι Κάτρης, Σισοκό και Τζούριτσιτς, λόγω ενοχλήσεων στην γάμπα.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν κανονικά με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ανάπτυξη παιχνιδιού και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Μετά το τέλος του προγράμματος ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή στην οποία βρίσκονται οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.