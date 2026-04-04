Οι αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει στην Ιταλία με τον αποκλεισμό της Εθνικής ομάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όχι μόνο δεν έχουν κοπάσει, αλλά γίνονται και πιο έντονες με νέες αποκαλύψεις να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως αποκαλύπτει η «La Repubblica» οι παίκτες της Εθνικής Ιταλίας πριν το ματς με τη Βοσνία είχαν απευθυνθεί στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας απαιτώντας, πριμ για την πρόκριση στο Μουντιάλ.

Συγκεκριμένα είχαν ζητήσει 300.000 ευρώ, ένα ποσό το οποίο θα μοιράζονταν στους 28 ποδοσφαιριστές που είχαν συμμετοχή στους αγώνες της ομάδας, με τον κάθε έναν να παίρνει τουλάχιστον 10.000 ευρώ.

Παράλληλα, η «La Repubblica» προσθέτει ότι η διοίκηση της Ιταλικής Ομοσπονδίας δεν έκανε αποδεκτό αυτό το αίτημα και πως μόλις το έμαθε ο Τζενάρο Γκατούζο, πριν τον αγώνα με την Βοσνία εκνευρίστηκε και ζήτησε από τους παίκτες να μην ξανακάνουν κάτι τέτοιο.

Πλέον οι αντιδράσεις στην γειτονική χώρα είναι ακόμη πιο έντονες μετά το δημοσίευμα με τους παίκτες της Εθνικής να δέχονται ακόμη πιο σκληρή κριτική.