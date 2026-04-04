Ένα νέο όνομα αρχίζει να κάνει «θόρυβο» στα social media με τα βίντεο με τις εντυπωσιακές ικανότητές του να προκαλούν ήδη θαυμασμό.

Ο Hugo Galdeano, ο μικρούλης μέσος της ακαδημίας της Μπαρτσελόνα, La Masia μπορεί να βρίσκεται ακόμη σε επίπεδο U12, ωστόσο τα highlights του έχουν ήδη προκαλέσει αίσθηση, με αρκετούς να τον χαρακτηρίζουν ως ένα από τα πιο υποσχόμενα project της ακαδημίας.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν τον δείχνουν να έχει εντυπωσιακή άνεση με την μπάλα, εξαιρετικό κοντρόλ και σπάνια αντίληψη του χώρου για την ηλικία του.

✍️ Remember the name: 𝗛𝘂𝗴𝗼 𝗚𝗮𝗹𝗱𝗲𝗮𝗻𝗼.



You're never too small for Barcelona's La Masia. 💎 pic.twitter.com/rFLLlSrsBg — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) April 3, 2026

Παίζει με αυτοπεποίθηση, ζητά την μπάλα και συχνά παίρνει πρωτοβουλίες, είτε δημιουργώντας είτε τελειώνοντας φάσεις, στοιχεία που εξηγούν γιατί ήδη γίνεται λόγος για «νέο Pedri» – έστω και σε επίπεδο hype.

Προφανώς, σε αυτές τις ηλικίες η απόσταση μέχρι το κορυφαίο επίπεδο είναι τεράστια και γεμάτη παγίδες. Ωστόσο, στη Βαρκελώνη έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι ξέρουν να εξελίσσουν ταλέντα με σωστό τρόπο.

Και όσο το όνομα του Galdeano συνεχίζει να εμφανίζεται στα feeds των φιλάθλων, τόσο θα μεγαλώνει και η περιέργεια για το αν πρόκειται απλώς για ένα viral φαινόμενο ή για το επόμενο μεγάλο προϊόν της σχολής που ανέδειξε τον Lionel Messi.