Με φόντο το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδος στο πόλο των γυναικών θα αναμετρηθούν σήμερα στον τελικό στο κολυμβητήριο της Λάρισας ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη.

Η Βουλιαγμένη για να φτάσει στον τελικό νίκησε τον Άλιμο, με 14-10 και έδωσε συνέχεια σε ένα σερί που τρέχει εδώ και 10 αναμετρήσεις. Τελευταία ήττα της Βουλιαγμένης ήταν τον Δεκέμβριο του 2025, από την Φερεντσβάρος.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ακόμη πιο εξαιρετική κατάσταση. Στον ημιτελικό συνέτριψε τον ΠΑΟΚ με 20-9 και είναι πρώτος στο πρωτάθλημα με έξι βαθμούς διαφορά από την Βουλιαγμένη.

Μέχρι στιγμής στα δύο ματς των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα, νικητής ήταν ο Ολυμπιακός με 13-9 εντός έδρας και 12-10 εκτός έδρας.

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος θα ξεκινήσει στις 14:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ.