Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 24η αγωνιστική της Basket League, με τον Παναθηναϊκό να δοκιμάζεται στην Πάτρα και στην Θεσσαλονίκη ο Άρης να υποδέχεται την ΑΕΚ.

Αρχικά στο Περιστέρι η ομώνυμη ομάδα υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου. Το περιστέρι τρέχει ένα σερί έξι νικών και θέλει να το μεγαλώσει, ενώ από την άλλη ο Κολοσσός με ρεκόρ 4-6 εκτός έδρας θέλει να επιστρέψει στις νίκες.

Στη Θεσσαλονίκη στο μεγάλο ματς της αγωνιστικής ο Άρης θα υποδεχθεί την ΑΕΚ. Οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησαν του Κολοσσού στη Ρόδο και έφτασαν στις 7 σερί νίκες με ρεκόρ 12-7. Από την άλλη η Ένωση έχει την ψυχολογία με το μέρος της μετά την μεγάλη νίκη επί της Μπανταλόνα για τα προημιτελικά του ΒCL.

Στο κλειστό της Γλυφάδας, ο Πανιώνιος θα κοντραριστεί με τον Ηρακλή. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης μετράει τέσσερις σερί ήττες και θέλει τη νίκη ώστε να ξεφύγει από την ζώνη του υποβιβασμού. Από την άλλη ο Ηρακλής με ρεκόρ 8-13, παραμένει σε τροχιά playoffs.

Στην Πάτρα ο Προμηθέας θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό. Οι γηπεδούχοι έχουν μόλις μια νίκη στα τελευταία 10 παιχνίδια του πρωταθλήματος, ωστόσο παραμένουν στην διεκδίκηση μιας θέσης στα playoffs. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός που προέρχεται από την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ έχει εξασφαλίσει την δεύτερη θέση και έχει περισσότερο το μυαλό του στα ματς που απομένουν για την Euroleague.

Τέλος, στην Πυλαία, ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με την Καρδίτσα. Ο «δικέφαλος του βορρά» έχει ρεκόρ 13-7 και είναι σε πλεονεκτική θέση για να ολοκληρώσει την σεζόν στην τετράδα. Από την άλλη, η Καρδίτσα νίκησε τον Πανιώνιο την προηγούμενη αγωνιστική, αλλά εκτός έδρας δεν έχει κάνει ακόμα νίκη.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

Περιστέρι Betsson-Κολοσσός Ρόδου (16:00, ΕΡΤ SPORTS 1)

Άρης Betsson-ΑΕΚ (16:00, ΕΡΤ 2)

Πανιώνιος-Ηρακλής (16:00, ΕΡΤ SPORTS)

Προμηθέας Πάτρας-Παναθηναϊκός AKTOR (18:15, ΕΡΤ 2)

ΠΑΟΚ-Καρδίτσα (18:15, ΕΡΤ SPORTS 1)