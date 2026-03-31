Αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις πρώην ποδοσφαιριστή της Super League, ο οποίος περιγράφει ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που, όπως υποστηρίζει, βίωσε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ελλάδα.

Το 2018 ο Απόλλων Σμύρνης είχε προχωρήσει στην απόκτηση του Ζοάο Πέδρο για την ενίσχυση της άμυνας. Ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός είχε έρθει ως δανεικός από τους Λος Άντζελες Γκάλαξι, ωστόσο δεν κατάφερε να καθιερωθεί στο ρόστερ της ομάδας.

Η παραμονή του στην Ελλάδα διήρκεσε περίπου έξι μήνες. Σε αυτό το διάστημα πραγματοποίησε εννέα συμμετοχές και σημείωσε ένα γκολ. Σήμερα, αγωνίζεται στην Πέντιβεμ, ομάδα της τρίτης κατηγορίας της Πορτογαλίας. Σε συνέντευξή του στη «Record», γύρισε τον χρόνο πίσω και μίλησε για την εμπειρία που είχε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κάνοντας αποκαλύψεις που προκαλούν έντονη συζήτηση.

«Στην Ελλάδα, χωρίς αμφιβολία δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ. Υπήρχε μεγάλη ασυνέπεια και δεν τηρούνταν πολλά από όσα συμφωνούνταν. Φτάναμε σε σημείο να έχουμε αποδυτήρια όπου περνούσαν ποντίκια μπροστά μας, με τον φροντιστή να τα πιάνει σαν να ήταν κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Διαμαρτυρόμασταν, όμως η απάντηση ήταν πως οι μισθοί πληρώνονταν κανονικά και άρα δεν είχαμε λόγο να παραπονιόμαστε. Αυτό, βέβαια, δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για τέτοιες καταστάσεις.

Έκατσα μισή σεζόν στην Ελλάδα και στη συνέχεια επέστρεψα στην Τοντέλα. Η πόλη και ο σύλλογος είναι πιο μικροί, αλλά το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ζεστό και οικογενειακό. Το πλάνο ήταν να μείνω για ενάμιση χρόνο, να εξελιχθώ και να αποχωρήσω, όμως ένιωσα τόσο καλά που τελικά έμεινα τριάμισι χρόνια, σε υψηλό επίπεδο. Έχω μεγάλη αγάπη για τον σύλλογο, ήταν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για μένα» τονίζει.