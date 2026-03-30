Ο Ντόντα Χολ έκανε ένα ακόμα καλό παιχνίδι με την φανέλα του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο Παναθηναϊκό.

Μετά το τέλος του αγώνα ο ψηλός των «ερυθρόλευκων» στις δηλώσεις του ανέφερε πως η αποβολή του Ντόρσει έκανε το ματς πιο… διασκεδαστικό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντόντα Χολ:

Για το εντυπωσιακό του κάρφωμα: «Για να είμαι ειλικρινής, μου αρέσουν όλα μου τα καρφώματα. Αλλά ναι, μου άρεσε αυτό, βρέθηκα πάνω από τη στεφάνη, οπότε δεν έχω παράπονο».

Για τις αποβολές των Ντόρσεϊ και Ναν: «Ειλικρινά, η αποβολή του Ντόρσεϊ έκανε το παιχνίδι πιο διασκεδαστικό. Στην αρχή ήταν κάπως ήσυχα. Μετά το συμβάν, ο αγώνας απέκτησε μεγαλύτερη ένταση και ενέργεια. Αυτή είναι η ομορφιά του μπάσκετ».